有片｜俄罗斯圣彼得堡市集大火至少酿1死 疑电线故障肇祸兼警钟失灵

俄罗斯圣彼得堡市一个大型两层市集发生严重火灾，火势迅速蔓延，导致至少一人死亡，一人重伤。消防部门耗时数小时方将火势控制，当局已就事件立案调查，初步怀疑起火原因与电线故障有关。

市集有200间商舖 火势短时间内迅速扩大

综合外媒报道，这宗火警发生于当地时间周三（10日）下午5时左右，涉事市集楼高两层，内有约200间商舖，主要贩售蔬菜、肉品及服饰等。据目击者形容，火势在短时间内迅速扩大，整个市集犹如陷入一片火海。

俄罗斯紧急部门表示，火场面积最大时约达1500平方米。火势扩大速度极快，当地传媒《URA.NEWS》引述紧急部门消息指，消防人员需耗时两个半小时才能控制住火势。

现场消息指，火警发生时警报系统并未响起，加剧了疏散难度。救援人员从火场共疏散了100人。不幸的是，消防员在晚上9时于建筑物废墟下发现一名遇难者遗体，身份仍有待确认。此外，欧洲传媒《NEXTA》报道，事件中另有一名男子因躲避大火而从高处堕楼，导致双腿骨折，已被紧急送院救治。

侦查委员会立案调查

俄罗斯侦查委员会表示，已针对「提供不符合安全要求的服务」这项指控立案调查。有目击者称，事发时曾听到强烈爆炸声响。初步数据显示，这次火灾原因可能源于电线故障，具体原因仍待专家进一步勘查。

为了应对火灾产生的浓烟及潜在的有害物质，紧急情况部在现场部署了移动式化学和放射性检测实验室，对火灾区域周围的空气质量进行检测，以确保周边居民的公共安全。