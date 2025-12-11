Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜俄罗斯圣彼得堡市集大火至少酿1死 疑电线故障肇祸兼警钟失灵

即时国际
更新时间：06:17 2025-12-11 HKT
发布时间：06:17 2025-12-11 HKT

俄罗斯圣彼得堡市一个大型两层市集发生严重火灾，火势迅速蔓延，导致至少一人死亡，一人重伤。消防部门耗时数小时方将火势控制，当局已就事件立案调查，初步怀疑起火原因与电线故障有关。

市集有200间商舖  火势短时间内迅速扩大

综合外媒报道，这宗火警发生于当地时间周三（10日）下午5时左右，涉事市集楼高两层，内有约200间商舖，主要贩售蔬菜、肉品及服饰等。据目击者形容，火势在短时间内迅速扩大，整个市集犹如陷入一片火海。

俄罗斯紧急部门表示，火场面积最大时约达1500平方米。火势扩大速度极快，当地传媒《URA.NEWS》引述紧急部门消息指，消防人员需耗时两个半小时才能控制住火势。

现场消息指，火警发生时警报系统并未响起，加剧了疏散难度。救援人员从火场共疏散了100人。不幸的是，消防员在晚上9时于建筑物废墟下发现一名遇难者遗体，身份仍有待确认。此外，欧洲传媒《NEXTA》报道，事件中另有一名男子因躲避大火而从高处堕楼，导致双腿骨折，已被紧急送院救治。

侦查委员会立案调查

俄罗斯侦查委员会表示，已针对「提供不符合安全要求的服务」这项指控立案调查。有目击者称，事发时曾听到强烈爆炸声响。初步数据显示，这次火灾原因可能源于电线故障，具体原因仍待专家进一步勘查。

为了应对火灾产生的浓烟及潜在的有害物质，紧急情况部在现场部署了移动式化学和放射性检测实验室，对火灾区域周围的空气质量进行检测，以确保周边居民的公共安全。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
影视圈
14小时前
美国减息｜联储局将公布议息结果
美国减息｜联储局公布减息0.25厘符预期  明年和后年各减息一次
宏观经济
4小时前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
16小时前
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
影视圈
9小时前
连锁酒楼两餸饭外卖优惠$38起！送饮品或例汤 晚市小菜$30起 1种身份再平啲
连锁酒楼两餸饭外卖优惠$38起！送饮品或例汤 晚市小菜$30起 1种身份再平啲
饮食
15小时前
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
生活百科
19小时前
大家乐双12下午茶优惠！$22叹炸鸡髀+金蜜鸡翼 晚市老火汤小菜餐减$8
大家乐双12下午茶优惠！$22叹炸鸡髀+金蜜鸡翼 晚市老火汤小菜餐减$8
饮食
13小时前
新闻女王2丨龚慈恩一镜到底11分钟演出成教科书级数示范 11种情绪转折演技封神 被力推为最佳女配角
新闻女王2丨龚慈恩一镜到底11分钟演出成教科书级数示范 11种情绪转折演技封神 被力推为最佳女配角
影视圈
12小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
生活百科
16小时前
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
影视圈
15小时前