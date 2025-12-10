全球首例｜澳洲实施青少年社交媒体禁令 阿尔巴尼斯：摆脱无止尽滑手机生活

澳洲今日开始实施全球首创、具争议的青少年社交媒体禁令，全球关注。自当地时间午夜起，Facebook、 Instagram、TikTok、X等社交平台若未能移除澳洲境内16岁之下（未满16岁）的用户，将面临巨额罚款。总理阿尔巴尼斯昨日向青少年喊话，称他们很快得以摆脱「无止尽」滑手机的生活，「可以开始一项新运动、学一种新乐器，或是阅读搁在书架上很久的书」。

相关新闻：澳洲两童入禀法院 挑战青少年社媒禁令

今日，澳洲《2024网络安全（社交媒体最低年龄）修正案》正式生效。该法案于去年11月在国会通过，是全球首个社交媒体年龄限制法。根据法案，社交媒体公司须采取合理措施阻止16岁之下人群使用其平台，否则将面临最高4950万澳元（2.56亿港元）罚款。对于违反规定的未成年人及其家长，则并无相应处罚措施。

10间热门社媒列监管名单

Facebook、Instagram、TikTok、X、YouTube等10间全球热门社交平台被纳入澳政府监管名单。Facebook母公司Meta从本月4日起提前开始移除澳境内16岁之下人群的社媒帐户，称用户年满16岁后即可恢复访问权限。社交网Reddit昨日强烈谴责禁令，称其「在法律上站不住脚」，但表示会遵守。社交平台Snapchat称，用户可通过澳洲银行帐户、政府核发的身份证件，或拍摄脸部照片，由第三方据此估算年龄区间（利用脸部年龄估算技术），以完成验证。

不少社交媒体对青少年产生负面影响。路透社

澳洲电子安全专员办公室7月发布一项面向全国3000多名未成年人的民调显示，10岁至15岁的未成年人中约有96%使用过社交媒体，其中71%接触过有害内容，52%曾遭受过网络欺凌。



该机构说，虽然目前大多数平台都要求帐户持有者年满13岁，但法案将年龄门槛提至16岁，意味着未成年人有更多时间提高心智成熟度。民调机构YouGov去年11月一项民调显示，约77%的澳洲人支持这一法案。 不过，随着法案生效日期临近，关于其实施可行性和潜在风险的讨论明显增多，质疑主要包括：社媒的年龄验证技术是否可靠？验证过程是否会侵犯个人隐私？青少年利用技术手段绕开监管怎么办？

建议阅读做运动学乐器

14岁女生艾拉（Ella）不得不与她TikTok帐户上3万多个粉丝说再见。她说：「我认为政府应该移除有害内容，而不是移除我们。」梦想成为演员的她经常在帐号上发布唱歌、跳舞的视频。澳洲广播公司本月初发布一份超过1.7万名青少年参与的问卷调查，显示9岁至15岁的受访者中，四分三表示即使法案生效，也不打算停止使用社交媒体。

面对反对声音，总理阿尔巴尼斯昨日向数十万名澳洲青少年作最后呼吁，他在一段影片中说：「你们比谁都清楚，在演算法、无止尽的动态消息和随之而来的压力下成长，是甚么样的感受。」他说，随着暑假即将来临，青少年们该是时候将目光从手机移开，「可以开始一项新运动，学一种新乐器，或是阅读搁在书架上很久的书」。

阿尔巴尼斯（右）反对青少年过度玩手机。社交平台X

相关新闻：社媒禁令｜澳洲下周三起禁未成年人用社媒 Meta今起移除16岁以下人士帐户

今年以来，新西兰、丹麦、马来西亚等国提出计划推动类似立法。悉尼大学专家弗卢认为，澳洲这一开创性的举措可能会在全球范围内引发骨牌效应。瑞典与美国研究人员昨日发表研究显示，儿童 越来越频繁使用社交媒体恐会削弱专注能力，促使「专注力不足及过度活跃症」（ADHD）病例增加。