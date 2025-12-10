黄仁勋自曝童年经历 9岁时清洁百人使用厕所

晶片巨擘Nvidia行政总裁黄仁勋近期接受美国Podcast节目主持人Joe Rogan专访，谈及童年的美国生活，9岁的黄仁勋学抽烟、打扫百人厕所的经验让主持人啧啧称奇。

黄仁勋侃侃而谈艰困的童年：「当时父母没什么钱，伯父找到愿意接受外国学生与可负担的学校，地点位于肯塔基州......当时得过河到一间小学上课，但住在初中宿舍里。每个孩子都有舍务工作，我哥在烟草厂工作，帮学校赚点资金，我的工作是打扫宿舍，清洁上百名学生使用的厕所，我大概是扫过最多厕所的人了，那时的记忆非常美好。」

不到9岁时与哥哥赴美

黄仁勋出生于台湾，因为父亲工作关系，全家移居泰国曼谷。但当时泰国社会动荡，父母为了保护孩子安全，又决定将黄仁勋和他的哥哥送往美国，当时黄仁勋不到9岁，而哥哥也仅有11岁左右。

黄仁勋表示，回忆童年总体还算美好，唯一让他感到心痛的是因为经济状况无法和父母经常打长途电话，兄弟俩于是会把1个月内发生的所有事情，用录音带录下再寄给父母，父母收到后，会再用同一卷录音带覆盖并寄回来。