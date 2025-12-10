日本青森地震后惊现地壳移位 最多达9厘米 专家：强震成因似「311」

日本青森县东方外海于本月8日深夜发生规模7.5级强震，震源深度约54公里，属海沟型地震，引发北海道及东北多地剧烈摇晃。而根据日本国土地理院最新观测，强震后震央附近更出现多处地壳移动，最大移位达9厘米。地震专家则指，这是一次典型的发生在地质板块边界处的地震，其发生机制和2011年东日本大地震相似。

日本气象厅设定的震度由弱到强分别为0至4、5弱、5强、6弱、6强和7，共10个等级。今次地震中，青森县八户市录得震度6强，是自今年元旦能登半岛大地震以来日本境内最强烈的震动。

根据日本国土地理院透过分析震源周边的电子基准点数据，发现震源附近的地壳出现明显变动，其中青森县东通村「东通2」观测点显示，录得地壳向东移动，而且长达约9厘米之多。

当局补充指，数值或受仪器倾斜及周边地盘影响，属即时解析结果，仍需后续精密校正。但足不管如何，已见震源周边板块活动相当剧烈。

京都大学防灾研究所教授西村卓也分析，这次震源位置靠近陆地，即使深度稍大，仍造成地表强烈摇晃；他并警告，残留断层活动可能连锁引发更强地震。

西村指出，今次地震的海域曾于1968年及1994年出现过规模逾7的大地震，是日本政府列为高风险监测的日本海沟与千岛海沟交会带之一。

日本地震学会原会长小原一成表示，这次青森地震是典型的板间地震，是由海洋一侧的太平洋板块俯冲至陆地一侧的北美板块下方，导致陆地一侧板块无法承受应变而引发。

地震分为在板块边界处发生的板间地震、板块内部断裂活动导致的板内地震等。小原一成指，本次地震的发生机制与2011年发生的9级东日本大地震相似。

东北大学教授日野亮太亦认为，311东日本大震灾后，板块边界的缓慢滑动可能已扩散至青森海域，这次地震或为长期累积能量释放的结果。

目前，虽然气象厅已于9日清晨解除所有海啸警报及注意报，但强调北海道近海及三陆外海仍须警戒余震。日本气象厅与内阁府更罕有启动「北海道‧三陆沿岸续发地震注意情报」，意味着未来一周内该区域发生大地震的机率显著高于平时。