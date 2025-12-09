Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本地震｜青森外海清晨再6.4级地震 当局预警未来一周或再有强震 8级以上大地震机率提高

即时国际
更新时间：11:22 2025-12-09 HKT
发布时间：11:22 2025-12-09 HKT

日本青森县对开海域昨日（8日）深夜发生7.5级地震，逾30人受伤，今晨（8日）青森县外海再发生6.4级地震，震源深度10公里。当局首次发布「北海道．三陆沿海后发地震注意情报」，呼吁从北海道到千叶县共7道县、182个市町村居民警戒未来一周内可能再次发生强震。首相高市早苗呼吁民众提高警觉，随时做好避难准备。据悉，这是自2022年12月开始运用该信息制度以来，首次发布「北海道·三陆冲后续地震注意信息」。

青森地震30人伤 逾10万人避难

青森县东部海域周一晚上11时15分左右发生7.5级地震，震源深度54公里。强震发生后，日本气象厅对北海道、青森县、岩手县等地太平洋沿岸地区发布「海啸警报」，预计部分海域将出现最高3米海啸，呼吁沿岸民众高度警戒。9日凌晨2时45分（本港时间1时45分），日本气象厅将海啸预警全部从「海啸警报」下调为「海啸注意」级别，清晨6时20分（本港时间5时20分），日本气象厅宣布解除全部海啸预警。

截至9日凌晨1时56分，日本多地观测到地震引发的海啸，其中岩手县久慈市的海啸浪高达到70厘米，北海道、青森县等地观测到浪高在10厘米到50厘米之间的海啸。

日本首相高市早苗向媒体表示：「截至目前，我已接获30人受伤及1宗火灾的通报。」

高市早苗吁做好避难准备

首相高市早苗呼吁民众提高警觉。她表示：「请大家在约1周内持续收听气象厅或地方政府发布的资讯，确认家具是否固定，一旦感受到摇晃时，请随时做好避难准备。」

地震发生后，数千户家庭一度停电，但周二上午已恢复供电。

据悉，北海道和青森县、岩手县、宫城县、福岛县的地方政府已经向当地居民发布疏散令。截至9日凌晨1时30分，共有5.2万户家庭、超过10万人接到避难指示。

日本从2022年12月启用「北海道·三陆沿海续发地震注意情报」机制。根据这一机制，日本海沟和千岛海沟周边被设定为易发生大地震的震源区域，这一区域发生7级以上地震即可发布「注意情报」。

日本发生8级以上大地震可能性提高

由于这次地震的发生，北海道根室外海至东北地区三陆外海之间的巨大地震预想震源区，发生震矩规模8以上大地震的可能性，相较平时有相对提高的情形。

根据日本政府的估算，日本海沟和千岛海沟发生最大级别地震的情况下，北海道和岩手县部分沿海地区可能遭到近30米高的海啸袭击，死亡人数最高可达19.9万。但是，如能及时示警和避难，遇难人数有望减少8成。

若受30米海嘨袭击或酿近20万人亡

今后，如果在日本海沟、千岛海沟沿线发生伴随海啸的巨大地震，预估太平洋沿岸等广泛地区将遭受巨大海啸侵袭，特别是北海道至千叶县的太平洋沿岸地区。

