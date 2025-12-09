日本青森7.5级地震｜凌晨涌70厘米海啸 官员：未来一周8级强震机率飙升

日本北部近海昨晚（12月8日）发生强烈地震，日本气象厅表示，当地时间23时15分左右（本港时间22时15分），发生黎克特制7.6级地震（及后修订为7.5级）。气象厅随即向北海道太平洋沿岸中部、青森县太平洋沿岸以及岩手县发布海啸警报，预计海啸高度将达3米。

未来7天爆8级强震可能性暴增10倍 吁居民作好准备

日本气象厅在当地凌晨1时许召开紧急记者会，指根据目前评估，日本北部大地震机会高于平时，呼吁居民为可能发生的灾难情况作好准备。

根据记者会公布，截至凌晨1时，岩手县久慈港观测到70厘米高海啸，北海道浦河有50厘米高海啸，青森县陆奥市小川原港及北海道浦川港有40厘米高海啸，北海道十胜港有30厘米高海啸。

《产经新闻》报道引述气象厅指，今次警报是根据全球历史地震统计所做出的判断，显示该区域的地震风险相较平时显著升高。根据资料，像这样的情况下，未来7天内发生规模8或以上强震的可能性，从以往的「千次中才一次」升高至「百次中就有一次」，即由0.001%升至0.01%，虽然看似不高，但与平时相比暴增10倍。

注意期间至12月16日凌晨

气象厅地震火山技术・调查课长原田智史强调，「最坏情况下，可能会发生与东日本大震灾等级相当的强震」，呼吁民众提高警觉，做好万全准备。

回顾2011年东日本大震灾，当时先是发生规模7.3的地震，仅两天后便引发规模9.0的巨大地震，引发毁灭性海啸。1963年也曾在择捉岛（北方领土）南东方外海，发生7级地震后，短短18小时内又发生8.5级强震。

日本政府紧急呼吁民众进入最高等级的自我防灾状态，包括睡前将避难用品放在床边、外出随身携带紧急逃生包、确保夜间收到海啸警报能立即避难、重新确认避难路线与家族联络方式，以及检查家具固定、粮水及备品是否充足。

内阁府参事官森久保司说：「目前并无确定证据显示必定发生大地震，但民众应比平时更加提高警觉。」政府亦强调，社会与经济活动仍可照常，但灾害意识绝不能松懈。

本次强震注意报有效期间为一周，至12月16日凌晨0时。气象厅和专家提醒，若未来再出现异常地震活动或海沟带异动，警戒级别可能再提高。

青森一旅馆多人受伤

受是次强烈地震影响，多地传出居民受伤报告。据日本放送协会（NHK）报道，青森县八户市一家旅馆发生意外，有多人受伤，幸所有伤者均意识清醒，已被安排送院。该旅馆职员透露，地震摇晃持续约一分钟，导致架上物品掉落，但相信建筑物主体并无损坏。

道路塌陷 JR北海道所有列车服务暂停

此外，青森县政府表示，东北町发生道路塌陷，导致一名男性受伤，伤者尚有意识。当地消防部门亦透露，青森县五所川原市有一名70多岁女性在家中因物品掉落而受伤，伤势未明，但亦保持清醒。

交通方面，受地震影响，东北新干线（Tohoku Shinkansen）服务暂停。据报，一列载有94名乘客的子弹列车因而被困，所幸车上无人受伤。

JR北海道公司亦宣布，截至昨晚11时33分，旗下所有列车服务已暂停。营运新千岁机场的北海道机场公司则表示，截至昨晚11时40分，机场正在检查两条跑道，以确定地震有否造成异常。