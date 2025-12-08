Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

越南「屠夫」斩首煮尸片卖暗网 狂男辩「满足死者愿望」

更新时间：17:15 2025-12-08 HKT
发布时间：17:15 2025-12-08 HKT

近期暗网疯传一段以「越南屠夫」为名的恐怖影片，内容涉及斩首及煮尸画面，随后更流入社交平台，引发网民极大震惊与不安。事件发酵多月后，警方近日拘捕涉案男子，身份是一名叫段文生（Đoàn Văn Sáng）的男子，其是越南谅山省市场管理人员。  

越南《BBC》及多家当地媒体报道，案件追溯至2020年。57岁的段文生当年透过社交平台结识受害人阮春达（Nguyễn Xuân Đạt），两人常讨论猎奇及偏激话题。今年1月25日，段文生疑邀请阮春达到其办公室，涉嫌将对方杀害，并将过程拍摄成影片在暗网出售。影片中出现分尸及烹煮等极端画面，据指更符合受害人的病态「愿望」。  

案发现场。越南谅山省警局官网

案发后，段文生照常上班及在社交平台发帖，毫无异样。数日后，附近居民闻到异味但未能查出来源。直至今年7月，涉事影片在暗网广泛流传，并外泄至主流社交平台，全案始引起外界关注。越南警方初期未公开任何调查行动，引发网民不满。  

相关新闻：奇案解密︱比林过云更凶残？广州雨夜屠夫奸杀18妙龄女割器官制标本

部分网民遂自行展开「网上调查」，整理资料并锁定嫌疑人身份及地点。至11月底，网民更将调查报告交予警方。11月29日，受害人母亲证实儿子自从父亲过世后便失联。警方随后前往怀疑案发现场调查，并正式立案。  

谅山省警方于12月3日公布，已以「谋杀」罪名拘捕段文生，同时提醒公众切勿再转传涉暴力影片，违者或将依法追究。  

↓立即下载星岛头条App↓

