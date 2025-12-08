泰柬冲突 | 柬埔寨至少4平民死亡 泰国1士兵死15伤

泰柬边境战火重燃。随著新一波军事冲突持续升温，战火已开始波及无辜百姓。法新社报道，柬埔寨新闻部长周一（8日）表示，两国边境冲突导致四名柬埔寨平民丧生：「在奥多棉吉省和柏威夏省的边境地区，至少四名柬埔寨平民在泰国的袭击中丧生」，另有十名平民受伤。

泰国出动F-16战机空袭

泰国皇家陆军通报称，自周日（7日）两国发生边境冲突以来，泰国已有1名士兵死亡，另有15名士兵受伤。另外，较早前消息指出，泰军曾发动空袭，出动F-16战斗机回应柬埔寨方面的进攻。泰方强调，出动空军介入，是要迅速拦截威胁泰军和平民的柬埔寨武器。泰国军方还指控柬埔寨军队向布里拉姆省的平民区发射BM-21火箭弹，但暂无伤亡报告。

泰关闭边境641所学校

与此同时，泰国当局为避免平民伤亡，已紧急撤离边境地区超过3.5万名居民，场面混乱。

泰国教育部亦已下令关闭边境641所学校。

安华吁克制 随时协助化解冲𥤮

面对局势恶化，区域邻国开始介入。马来西亚总理安华在社交媒体发声明，呼吁泰柬双方保持克制，强调东南亚地区「无法承受让长期的争端滑入对抗的循环」。安华表示，马来西亚随时准备支援化解冲突的努力。

柬埔寨奥多棉吉省副省长梅斯菲克戴较早前在facebook发文证实，该省有3名平民在泰柬部队的战斗中受重伤。这是自双方爆发新一轮冲突以来，首度有官方确认平民直接因战火受伤的消息。

在此之前，泰国方面已通报1名平民在撤离过程中因本身疾病身亡。随著双方动用重型火炮甚至发动空袭，边境居民的安全岌岌可危。

柬小学生紧急避难片段曝光

关于难民潮的规模，泰国国防部最新数据指出，截至周一，已有超过3.5万泰国居民被迫离开家园，前往政府设立的避难所暂避战火。当局估计，实际撤离人数可能更高，因为还有许多人选择前往外地亲戚家避难。

柬埔寨资讯部长帕克特拉也表示，柬方已疏散了边境数个村庄的居民。根据一段1分39秒的影片，柬埔寨一所小学学生紧急被通知离校，小学生加快脚步撤离，有的人骑脚踏车、有的人跑步，前往避难。

洪森：柬方报复红线已划定

柬埔寨和泰国互相指责对方发动袭击，柬埔寨参议院主席洪森周一就此称，泰国军队对柬方发动袭击，柬埔寨方面必须采取报复行动的红线已经划定。

洪森在社交媒体发帖写道：「所有一线部队必须保持耐心，因为侵略者从昨天（7日）开始，包括昨晚和今天早上，一直在使用各种武器向我们开火。」他称，泰国袭击旨在迫使柬埔寨军队还击，从而破坏停火协议和柬泰和平联合声明。

洪森说，必须采取报复行动的红线已经划定，他建议各级指挥官向士兵们强调这一点。他已取消其他任务，以便与首相洪玛奈共同指挥军队反击入侵。但洪森没有具体阐述柬方划定的红线到底是什么。