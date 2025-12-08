美国纪念珍珠港事件84周年 首度没有幸存者出席

美国海军周日（7日）在夏威夷举行珍珠港事件84周年纪念活动，当年亲历事件幸存美军老兵如今仅剩12人在世，他们均为百岁人瑞，且因健康因素无法前往珍珠港，是该系列纪念活动创办以来，首度没有亲历事件幸存者出席。

1941年12月7日，日本对位于夏威夷的美军珍珠港海军基地展开偷袭作战，造成约2,400名美国人丧生。美军由于仓促应战损失惨重，大量船舰被日军击沉。翌日，时任美国总统罗斯福发表《国耻演说》，形容12月7日是美国「耻辱的一天」，并正式对日宣战。

现役军人向逝者敬献花圈

纪念活动从上午7时55分开始，正是当年日军偷袭的时刻。全场首先进行默哀，随后举行庄严仪式，战机以「缺席队形」飞越上空，其中一架战机脱队，象征逝者。现役军人之后向逝者敬献花圈。

现年105岁的乔普（Ira Schab）是去年两名到场的幸存美军之一，但今年因为生病，被迫临时取消参加纪念活动。他的女儿坦言：「纪念活动第一次没有幸存者在场，我心痛得无法形容。」

各界努力保留历史资料

珍珠港国家纪念馆前职员马丁内斯（Daniel Martinez）表示，亲历珍珠港事件老兵逐渐退出历史舞台，与美国南北战争老兵去世情况类似，包括葛底斯堡战役等经典战役，如今无法再由亲历者讲述。

马丁内斯指出，为保留珍珠港记忆，口述历史尤其重要，在1998年的一次大会上，他曾连续3天每天进行12小时的访谈。在他的推动下，国家共保留近800份访谈纪录。

除马丁内斯等人的付出外，得益于美国过去推行「退伍军人历史计划」，美国国会图书馆迄今收藏535名珍珠港事件幸存者资料，包括访谈、信件、照片和日记等，其中超过80%可上线浏览。

珍珠港幸存者儿女协会亦持续在学校进行宣讲，分享他们的家族故事。该组织主席凯利（Deidre Kelley）表示：「即使他们（老兵）都走了，我们仍然会在这里，只要我们还活著，我们就会一直铭记他们。」