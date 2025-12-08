俄乌战争 | 特朗普对泽连斯基感失望 指对方未准备好签和平提案

美国总统特朗普周日表示，他对乌克兰总统泽连斯基未认真看待结束俄乌战争的计划，感到「有点失望」，直指泽连斯基「还没准备好」签署一项由美国起草、旨在结束俄乌战争的和平提案。泽连斯基则指，美方代表清楚了解乌克兰的基本立场，双方谈话具建设性，但并非易事。

对于俄乌和平谈判，美方持续斡旋，并不时有高层接触，但进展依然缓慢；有关基辅的安全保障，以及俄罗斯占领区地位等争议悬而未决。欧洲领袖支持乌克兰采取循序渐进的外交方式解决，加上长期安全保障与持续军援的承诺。然而特朗普则聚焦快速达成协议与分担责任。外交官警告，所有谈判仍脆弱不稳，易受美国政局变化的影响。

泽连斯基则指，美方代表清楚了解乌克兰的基本立场，双方谈话具建设性，但并非易事。美联社

美国特使威特科夫（背向镜头者）先前于克里姆林宫会见俄罗斯总统普京。美联社

俄军向乌克兰向波尔塔瓦发动无人机及导弹袭击，引发大火。路透社

特朗普不满泽未读和平方案

特朗普在甘迺迪中心荣誉奖的红毯上被问及此事时告诉记者：「我们一直有在跟普京总统谈，也有跟包括泽连斯基总统在内的乌克兰领袖谈。我必须说，我有点失望，因为截至几小时前，泽连斯基总统都还没有读过那份提案。」

特朗普补充说：「我相信俄罗斯方面对此没问题，但我不确定泽连斯基是否没问题。他的人民喜欢这个提案，但他还没准备好。」

泽连斯基：与美对谈有效但不易

泽连斯基则表示，他与在佛罗里达州参与乌克兰代表团会谈的美国官员进行了「建设性对话」。他说，参与会谈的美国及乌克兰官员已透过电话向他更新情况。

泽连斯基形容，与美国谈判有关乌克兰和平方案，对话过程富建设性，但并不轻松。在未来几天，他打算与欧洲领袖磋商，预计周一在伦敦会晤法国、英国及德国领袖，后续在布鲁塞尔进一步协商。

泽连斯基在社群媒体上写道：「乌克兰决心继续本著诚意与美方合作，以真正实现和平。」

美乌谈判未取得明显突破

美国与包括泽连斯基在内的乌克兰官员进行了数日的谈判，相关磋商已于上周六结束，但并未取得明显突破。

美国特使威特科夫和库什纳先前于克里姆林宫会见俄罗斯总统普京，莫斯科方面拒绝了美方提案的部分内容。

美国这份和平计划自上月首次曝光以来已历经数次草案修改，期间曾因被批评对俄罗斯过于宽容而引发争议。