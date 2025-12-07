Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火︱多伦多举行悼念死难者活动 800港人到场献花默哀

大埔宏福苑五级火发生逾一周，至少159人死亡，31人失联，事件震惊全球，各地有华人社区举行悼念活动。加拿大多伦多有港人组织于当地时间周六（6日）下午，在北约克纪念堂（North York Memorial Community Hall）举行悼念会。大会估计活动吸引近800名市民到场献花、默哀并参与悼念会。

多伦多市长邹至蕙出席

加拿大《星岛》报道，悼念会于下午4时半开始，市民陆续到场献花，场内摆上面写上「大埔宏福苑火灾亡魂」与「多伦多香港人敬挽」的花牌。多伦多市长邹至蕙（Olivia Chow）亦有到场献花。

