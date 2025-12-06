中日恶化｜日官员透露特朗普对高市早苗措辞严厉 疑直言「不要插手台湾问题」

美国总统特朗普上月25日与日本首相高市早苗通电话，据称曾建议对方不要在台湾问题上挑衅大陆。日媒周五引述消息报道，特朗普不仅希望日方缓和与北京关系，且对高市早苗措辞相当严厉。

外界普遍认为特朗普与高市早苗的通话时间安排微妙，仅仅距离中美元首上月24日的通话不到12小时。被问及谈话内容时，高市早苗仅称，日美围绕强化同盟关系、印太地区面临局势及各类议题广泛交换意见，特朗普认为她是非常亲密的朋友，随时欢迎给他打电话。

然而，对于是否在通话中谈及台湾问题，高市早苗回避意图明显，形容会谈内容属于外交往来范畴，不便透露详情。

特朗普（左）与国家主席习近平（右）10月底在南韩会晤。路透社

高市早苗多次发表争议言论。路透社

日媒周五报道称，有日方政府官员承认特朗普曾向高市早苗表达担忧，直言：「实际上，特朗普当时对我们措辞相当严厉。似乎还说了相当于『不要插手台湾问题』这样的话」。

上述消息与美媒在上月26日披露内容类似，美媒指特朗普在通话中要求高市早苗克制涉台言论，并建议她不要在台湾主权问题上挑衅大陆，但并未施压高市撤回其言论。

日本内阁官房长官木原稔上月27日两度在记者会上谈到特朗普与高市早苗的通话，他于上午先复述日本先前发布的通稿内容，然后表示，具体谈话内容属于外交往来，不予置评。

同日下午，木原稔却转变口风，直接否认日方受到过特朗普警告，又向美媒提出抗议。他称：「报道中提到（高市）收到特朗普关于『在台湾主权问题上不要挑衅中国』的建议，这并非事实」。