阿富汗与巴勒斯坦边境再爆激烈交火 居民开始撤离

路透社引述巴基斯坦及阿富汗官员消息指，两国军队于本周四（5日）晚在接壤地带再度爆发激烈交火。暂未有伤亡报告，但双方均指责对方挑起冲突，边境局势急剧升温。

互相指责对方先开火

阿富汗塔利班政府发言人穆贾希德表示，事发地点在阿富汗南部坎大哈省斯平布尔达克镇一带。他指巴基斯坦边境部队当晚向阿方开火，引发激战，并批评巴方蓄意破坏此前的停火安排。

阿富汗黎明新闻网报道则引述阿方边境警察发言人法鲁基指，冲突由巴方首先投掷手榴弹引爆，迫使阿方回应。他强调，阿方一直遵守停火协议。

阿富汗与巴勒斯坦互相指责对方先开火。路透社

巴基斯坦总理发言人扎伊迪（Mosharraf Zaidi）在社交平台发文反驳，指事发时是阿富汗塔利班部队「无端开火」，巴方为保卫边境才作出「恰当回应」，强调巴基斯坦军方正保持高度戒备，不容挑衅。

巴基斯坦官员其后证实，双方于边境地区确曾进行重火力交火。

据当地消息人士指，双方在冲突中动用了轻型及重型武器，包括机枪及迫击炮，造成边境一带居民忧虑，已有部分家庭开始撤离进入更内陆地区暂避。

停火谈判多次破局 局势持续紧张

阿富汗与巴基斯坦自今年10月以来已多次在边境爆发冲突。双方在卡塔尔与土耳其斡旋下曾达成初步停火协议，并在多哈、伊斯坦堡及利雅得举行多轮会谈，但均未能取得实质进展。

目前两国均未透露是否会在短期内重新谈判，有分析忧虑边境局势或进一步恶化。

两国关系紧张已非首次，边境安全问题长年困扰双方，但今次冲突再度升级，国际社会正密切关注后续发展。