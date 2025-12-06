日赴上海客机飞两小时折返东京 中国男乘客为换位争闹  遭日警带走

一班由东京成田飞往上海浦东的春秋航空航班，本周一（1日）因一名中国男乘客在机上长时间喧闹，机组指其行为危及飞行安全，最终决定折返成田机场，事件引起日本与内地网民热议。

折返成田机场 日警登机将男女带走

事件发生于春秋航空 IJ005 航班。影片显示，一名男乘客因要求更换座位，欲与女友同坐，惟因廉航座位需预先付费选购，空中服务员拒绝其要求，随即引发争执。多名乘客向媒体形容，该名男子在机上吵闹近两小时，情绪激动，大声质疑航空公司做法「不可接受」。

春秋航空表示，航班起飞约两小时二十分后，因「机上持续出现危及安全的行为」及事态未能平息，机长决定折返，航班于晚上10时50分重新降落成田。成田机场警察其后登机，将男子及女友一并带走。

航空公司向乘客提供约 10,000 日圆补偿，并安排翌日上午的替代航班飞返上海。

春秋航空：男子行为「构成安全风险」

春秋航空向日本媒体回应指，事件起因为男子要求更换座位，然而廉航政策明确规定选座须额外付费，因此机组按规例拒绝。航空公司强调，男子其后的行为「已构成安全风险」，加上事态持续良久，回航决定属必要措施。

至于是否向警方提出指控或向滋事乘客索偿，航空公司未有透露。

千叶县警成田机场警署回应称，事件「因飞机争执引起」，男子未听从机组指示，导致航班折返。警方指，机长在空中已联络机场要求警员处理，惟警方未接获航空公司的正式投诉（investigation request），因此并未展开调查。

事件在中日网上平台引起热议。有乘客批评滋事男子自私，害全机乘客折返；亦有人指航空公司对廉航选座政策须更清晰提示。