美国新版《国安战略报告》抨击欧洲盟友 军事力侧重西半球

美国特朗普政府发布新的《国家安全战略》报告，将欧洲盟友描绘成软弱无力，严厉批评了欧洲长期盟友的移民和言论自由政策，暗示他们面临「文明消亡的前景」，并质疑他们作为美国伙伴的长期可靠性。

指欧洲盟友「文明消亡」

文件并重申美国在西半球的主导地位，强化了特朗普的「美国优先」理念，质疑美国数十年来建立的战略关系并将美国利益置于首位。

这份报告罕有地大幅聚焦西半球，将之视为保护美国本土的核心，指出「边境安全是国家安全的主要元素」，并含蓄提及中国试图在美国后院站稳脚跟：「美国必须在西半球保持主导地位，这是我们安全与繁荣的必要条件。唯有如此，美国才能在这个区域于必要的时间、地点，自信地展现力量。」

报告并指出，美国 结盟以及提供任何援助的要件，「必须取决于削弱敌对外部势力冲击。从掌控军事基地、港口与关键基础设施，到广义的战略资产收购等各方面指导原则皆是如此」。报告阐明「迅速透过谈判终止在乌克兰的敌对行动」是美国核心利益之一，并需降低俄罗斯与其他欧洲国家冲突的风险。但整体而言，在谈到俄罗斯时相当克制，对莫斯科几乎没有批评。

重新平衡美中经济关系

报告也花费相当篇幅讨论中国，虽然语气偏硬，但措辞谨慎并特别避免过激用语。 特朗普政府承诺「重新平衡美中的经济关系，优先考量互惠与公平，以恢复美国的经济自主权」，同时也说与中国的贸易应保持平衡并「聚焦于非敏感领域」，甚至呼吁「维持与北京真正互利的经济关系」。

另外，特朗普政府呼吁日本与韩国采取更多行动支援台湾抵御来自中国的威胁。

计划赶不上变化

这是特朗普今年1月重返白宫以来，政府发布的第一份国家安全战略文件。根据法律规定，政府必须发布此类文件。 后续还会有「国防战略」报告要发表，但预料基本方向会与今天的国安战略报告类似。

国家安全战略报告通常在每个总统任内发布一次，作为美国正式宣告自身的全球优先事项，关系到相关机构的预算分配。不过，多任总统曾因任内遇到突发事件，被迫作出偏离「国家安全战略」规划的决策。例如九一一恐袭发生后，小布殊政府第一任的战略大量聚焦于打击伊斯兰恐怖主义；拜登上任后花了一年时间投入大量精力撰写战略，却因俄罗斯入侵乌克兰而被迫重写。