巴塞尔艺术展｜科技巨头化身人头机器犬 「拉屎」拉出艺术图像

在美国迈阿密巴塞尔（Art Basel in Miami）艺术展第一天，Zero 10展区人头攒动，观众被一群在展场里踱步的机器犬吸引 ─ ─机器犬披着科技亿万富翁马斯克、贝索斯，以及普普艺术开创者之一安迪华荷（Andy Warhol）的矽胶头套，场面即诡异又让人忍不住多看几眼。有人评价：「真恶心。」「令人不安。」也有人说：「太棒了。」「这⋯⋯真不一样。」

科技巨头化身半人半兽

现场「马斯克机器犬」一边绕圈一边抿着嘴，旁边「安迪华荷」与「朱克伯格」差点撞到一起。后方「毕加索」悠闲地蹲在地上，目光空洞地望向远方。他们不时地向后仰头，从屁股后面「拉」出一幅打印的艺术作品，背上的萤幕闪烁「拉屎模式」的提示。这些半人半犬看起来像是赛博庞克游戏里的东西，或者像是一场噩梦。

会「拉屎」的人面机器犬。美联社

酷似华荷与马斯克的机械犬差点撞到一起。美联社

艺术家Beeple（本名Mike Winkelmann）站在围住的展位中介绍他的装置艺术作品《Regular Animals》（普通动物）。他说：「我们还没有为未来做好准备」。他捡起散落在各处的艺术品，分发给参观者。其中两个机器犬是Beeple自己的分身，留着和他一样的发型，戴着眼镜。Beeple是NFT（非同质化代币）艺术潮流的标志人物，曾在2021年由佳士得拍卖行以6,930万美元（53,950万港元）拍出一幅由5,000张数码影像组成的拼贴图，创下纪录。

「我算是特立独行吧，」他笑着谈到自己的作品。每只机器犬生成的图像都捕捉了以他们各自的视角所看到的景象，「他们不断地拍照，并以这些不同角色的视角重新诠释世界。」他一边解释道，一边展示风格迥异的视觉作品。

艺术家批判被科技主宰的世界

谈到科技亿万富翁们，他补充说：「他们掌控着强大的演算法。他们评判我们所看到的世界⋯⋯在很多方面，他们单方面控制著我们看待世界的方式。」

他表示，作品反应相当不错，相信随着我们不断质疑自身与智慧科技的关系，以及这些科技进步的不断加速，其他艺术家也会创作出类似风格的作品。