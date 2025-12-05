特朗普促成刚果与卢旺达签和平协议 冀结束30年冲突 开采稀土

美国总统特朗普周四在华盛顿与刚果民主共和国总统齐塞克迪（Felix Tshisekedi）及卢旺达总统卡加梅（Paul Kagame）共同签署和平协议与关键矿产合作案，以期结束长达30年的冲突，并为美国获取关键的稀土矿产开辟新机遇。尽管美方大力推动，刚果东部的暴力冲突尚未平息，外界对这份和平协议的成效仍充满疑虑。

这份和平协议是在美国、卡塔尔等多方斡旋下达成的。特朗普在华府接待齐塞克迪和卡加梅，并主持和平协议及重要矿产合约的签署仪式。特朗普在仪式上表示，这可能是个「伟大的奇迹」，还强调美国会和这两国在稀有金属开采上合作，预期能创造庞大商机。

特朗普大赞签和约是个「伟大的奇迹」。法新社

特朗普促成刚果与卢旺达签署和平协议。美联社

特朗普在华府接待刚果和卢旺达总统，并主持和平协议及重要矿产合约的签署仪式。法新社

战火未平息 成效受质疑

特朗普指出，最新协议将为美国获取两国的关键矿产铺路。他说：「我们会开采一些稀土，大家都会赚大钱。」

谈及这两位非洲领袖时，特朗普认为他们过去彼此为敌，如今有望携手利用美国带来的经济好处。不过，齐塞克迪和卡加梅态度较为谨慎。近期在刚果东部，武装组织「M23运动」与刚果政府军交战，M23被联合国指控获卢旺达支持，令外界忧心和平协议能否真正终止冲突。

卡加梅坦言，「未来肯定有高低起伏」，齐塞克迪则形容这是「新起点但路途艰辛」。刚果东部长期动乱已夺走数十万人命。特朗普则自豪地说，自己重掌白宫后已终结8场战争，这次也盼能为刚果带来和平。5个多月前，两国外交部长也曾与特朗普会谈，宣布另一份终结冲突的协议，但战火至今未平息。

9月，齐塞克迪在出席联合国大会期间表示，和平协议并未平息该国东部战事。12月2日，刚果军方与「M23运动」互相指责对方在该国东部地区发动攻势，违反了国际社会斡旋促成的停火共识。