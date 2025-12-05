日本熊出没 | 单日5宗熊袭酿5伤 送报、家门前都遇袭 落雪仍出没伤人

日本熊患今年特别严重，多地频繁传出野熊袭击事件，周四（4日）在富山、长野、岛根与岩手等都道府县，陆续发生5宗熊出没伤人事件，至少造成5人受伤。自今年4月以来，日本各地因熊袭击导致的伤亡人数持续攀升，累计受伤人数达235人，其中13人死亡，受伤和死亡人数均为历年最高。民众原以为冬季迎来降雪后，熊只便不会频繁出没，讵料仍有熊出没伤人。

夫妇半夜遭熊撕咬 30岁猛男徒手击退

其中在富山县富山市的妇中町河原町，一对年迈夫妇清晨2时半左右在送报的过程中，突然遭到长约1米的野熊袭击，75岁的丈夫及70岁的妻子都要送院治疗。据报现场血迹斑斑、充满熊只腥臭，一名30多岁猛男徒手击退熊只。由于事发地点靠近小学，警方已为此加强巡逻。

到清晨约6时半，长野县野泽温泉村丰乡也有一名78岁老翁在自家门前除雪时，遭到熊抓伤脸部及腿部，随后被送院救治。该处邻近温泉度假村，有不少住宅与旅馆，警方呼吁当地住户保持警戒。

岛根县惊现首宗熊袭

而在岛根县益田市波田町，同日上午7时多也有一名70多岁老翁在社区中心附近遭熊袭击，包括脸部及身体其他部位均有受伤，要送院治疗。这也是今年度在岛根县内首度确认有人遭熊袭受伤，且该处邻近一所小学，当局也呼吁民众格外留意。

另外，岩手县奥州市伊佐和大山町清晨6时多亦有一名60多岁妇人在住家附近的小路行走时，突遭熊扑袭并受伤。据指该名女子是发现家中的狗狗失去踪影，循著脚印寻找时，才在离家约100米处遇袭。该名女子事后被送往医院，狗狗则是自行返家，并未受伤。

235伤13死创新高

岩手县的大船渡市也传出有熊出没，有猎人先是于前一天傍晚在老人院附近目击到一头熊，并于周四上午再度发现熊出没。

日本放送协会报导指出，今年4月至本月4日，全国至少有22个都道府县发生熊伤人事件，累计受伤人数达235人，其中13人死亡，受伤和死亡人数均为历年最高。若依都道府县比较，受伤人数最多的是秋田县达66人，其次是岩手县38人，福岛县24人，新潟县17人，长野县16人。

专家：冬眠时间被推迟

日本森林综合研究所动物生态遗传小组负责人大西尚树表示，熊在本应进入冬眠的时期仍频繁出没，与其栖息范围不断扩展至人类生活区域有关。他说，熊在冬眠期间处于浅眠状态，容易因人类活动或周边动静受到惊扰走出巢穴。此外，由于熊是在食物匮乏时才进入冬眠，如果人类生活圈周边长期遗留食物，熊会持续觅食直至食物耗尽，导致冬眠时间被推迟。