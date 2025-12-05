俄罗斯宣布全面封锁Snapchat 限制FaceTime  指被用作恐攻与犯罪

俄罗斯政府持续加强对境内网络与通讯平台的管控。国家网络监管机构 Roskomnadzor 近日宣布，社群平台 Snapchat 已被正式封锁，而苹果（Apple）的视讯通话功能 FaceTime 亦受到限制，原因是相关应用 allegedly 被利用来策划恐怖活动与其他犯罪行为。外界估计俄方对通讯监控的力度正持续升级。

Roskomnadzor 表示，Snapchat 与 FaceTime 被用于在俄罗斯境内组织及执行恐怖活动、招募人员、诈骗等非法行为，因此必须采取封锁及限制措施。Snapchat 的封锁事实上已于今年 10 月 10 日开始，当局本周才正式公布。

苹果与 Snapchat 母公司 Snap Inc. 目前尚未回应此事。

俄罗斯网络封锁力度持续上升，多个平台早已受限。法新社

俄罗斯网络封锁力度持续上升 多个平台早已受限

据报，自 2022 年俄乌战争爆发以来，俄方大幅收紧数码领域控制，包括封锁或限制多个主要平台，包括YouTube、WhatsApp（部分功能）、Instagram、Telegram（通话功能）、Signal、Viber 等通讯程式。不少 VPN 工具亦经常遭封锁，YouTube 更一度被刻意限速，以压抑资讯流通。

此外，俄境内多个地区今夏一度出现行动网络中断，官方称是为防范乌克兰无人机攻击；部分地区现更采用「白名单制度」，仅允许居民浏览政府批准的网站。

与封锁并行，俄方积极推广本土通讯软体「Max」，但有忧虑指，担心「Max」缺乏端到端加密功能，或会在政府要求下提供用户资料。