墨西哥世界杯场馆附近累计发现456袋人体残骸  游客安全受关注

2026年世界杯将于美国、加拿大及墨西哥三国合办，全球球迷正期待盛事来临，然而墨西哥却爆出震惊消息——主办场馆之一的阿克隆球场（Akron Stadium）周边，近年陆续被发现多达456袋人体残骸，引发外界对主办城市安全状况的强烈关注。

民间搜寻组织：残骸分布于场馆周边10至20公里范围

墨西哥传媒 Aristegui Noticias 报道，协助寻找失踪者的民间组织表示，自2022年开始在哈利斯科州（Jalisco）阿克隆球场附近展开搜寻工作，迄今已发现逾400袋人体残骸，最新一次发现是在今年9月。

阿克隆球场位于瓜达拉哈拉（Guadalajara）大都会区，是墨西哥其中一个足球重镇，将承办2026世界杯赛事。X@EstadioAKRON

残骸散布在体育场 10 至 20 公里范围内多个地点，显示涉案时间跨越多年，不少受害者死亡时间不足一年，亦有人疑属2018、2020及2022年的案件。

搜寻组织成员加西亚（José Raúl Servin García）受访时形容情况令人悲痛：「我们已找到大约456袋残骸，而这一切都发生在阿克隆体育场附近。想到世界杯要在这样一个充满邪恶事件的地方举行，实在令人痛心。」

加西亚批评当局对治安恶化视若无睹，指为避免影响世界杯形象，政府甚至移除寻人启事，不让游客看见当地局势的严重性。

墨西哥长年受毒枭活动及暴力犯罪困扰，失踪人口数字惊人。今次于世界杯主办地附近发现大量人体残骸，凸显主办国治安挑战沉重。

