Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

墨西哥世界杯场馆附近累计发现456袋人体残骸  游客安全受关注

即时国际
更新时间：05:14 2025-12-05 HKT
发布时间：05:14 2025-12-05 HKT

2026年世界杯将于美国、加拿大及墨西哥三国合办，全球球迷正期待盛事来临，然而墨西哥却爆出震惊消息——主办场馆之一的阿克隆球场（Akron Stadium）周边，近年陆续被发现多达456袋人体残骸，引发外界对主办城市安全状况的强烈关注。

民间搜寻组织：残骸分布于场馆周边1020公里范围

墨西哥传媒 Aristegui Noticias 报道，协助寻找失踪者的民间组织表示，自2022年开始在哈利斯科州（Jalisco）阿克隆球场附近展开搜寻工作，迄今已发现逾400袋人体残骸，最新一次发现是在今年9月。

2026年世界杯将于美国、加拿大及墨西哥三国合办，然而墨西哥主办场馆之一的阿克隆球场（Akron Stadium）周边，近年陆续被发现多达456袋人体残骸，引发外界对主办城市安全状况的强烈关注。X@EstadioAKRON
2026年世界杯将于美国、加拿大及墨西哥三国合办，然而墨西哥主办场馆之一的阿克隆球场（Akron Stadium）周边，近年陆续被发现多达456袋人体残骸，引发外界对主办城市安全状况的强烈关注。X@EstadioAKRON
阿克隆球场位于瓜达拉哈拉（Guadalajara）大都会区，是墨西哥其中一个足球重镇，将承办2026世界杯赛事。X@EstadioAKRON
阿克隆球场位于瓜达拉哈拉（Guadalajara）大都会区，是墨西哥其中一个足球重镇，将承办2026世界杯赛事。X@EstadioAKRON

残骸散布在体育场 10 至 20 公里范围内多个地点，显示涉案时间跨越多年，不少受害者死亡时间不足一年，亦有人疑属2018、2020及2022年的案件。

搜寻组织成员加西亚（José Raúl Servin García）受访时形容情况令人悲痛：「我们已找到大约456袋残骸，而这一切都发生在阿克隆体育场附近。想到世界杯要在这样一个充满邪恶事件的地方举行，实在令人痛心。」

加西亚批评当局对治安恶化视若无睹，指为避免影响世界杯形象，政府甚至移除寻人启事，不让游客看见当地局势的严重性。

墨西哥长年受毒枭活动及暴力犯罪困扰，失踪人口数字惊人。今次于世界杯主办地附近发现大量人体残骸，凸显主办国治安挑战沉重。

阿克隆球场位于瓜达拉哈拉（Guadalajara）大都会区，是墨西哥其中一个足球重镇，将承办2026世界杯赛事。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
突发
6小时前
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
12小时前
大埔宏福苑五级火｜灾后第9日DVIU再救出多只生还动物 小黑猫与主人劫后重聚
大埔宏福苑五级火｜灾后第9日DVIU再救出多只生还动物 小黑猫与主人劫后重聚
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
2025-12-03 17:00 HKT
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
11小时前
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
影视圈
10小时前
大埔宏福苑五级火丨郑秀文遭私讯追问「除了祈祷有冇捐钱」 罕见动怒撰长文揭捐款真相
大埔宏福苑五级火丨郑秀文遭私讯追问「除了祈祷有冇捐钱」 罕见动怒撰长文揭捐款真相
影视圈
11小时前
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
影视圈
20小时前
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
影视圈
8小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
2025-12-03 12:39 HKT