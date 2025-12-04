安倍遇刺案｜枪手山上彻也亲述攻击安倍原因：他对统一教会影响力大

日本前首相安倍晋三于2022年7月在奈良街头助选时枪杀，案件今（4日）在奈良法院第14次开庭。枪手山上彻也首次向遗族表达歉意，并表明原本针对的是日本统一教会，「我认为安倍前首相对统一教会有相当大的影响力，所以他成了攻击目标。」

综合日媒报道，4日是山上彻也最后一次接受盘问。辩方问45岁的山上彻也为何锁定安倍为攻击目标，他说，原本的敌人是统一教会，攻击目标第一顺位是韩鹤子（南韩统一教会会长），其次是其已故丈夫文鲜明（南韩统一教创办人）文鲜明的子女。山上承认安倍是政治人物，「袭击的意义有所不同」。

此外，山上今天首度向被害者家族道歉。他说：「包括安倍昭惠女士在内，我对安倍前首相的家人没有任何怨恨。因为我杀害了安倍前首相，让他们这3年半承受痛苦，是无可否认的事实。而至亲过世，我自己也经历过。我感到非常抱歉。」

内心积压愤怒一次过爆发

被告在今年10月首次开庭时已承认犯行，这场审判的主要焦点为量刑。被问到什么时候决定攻击统一教会时，山上表示，是在哥哥2015年寻短后不久，母亲打电话告诉他时说：「虽然哥哥去世了，但因为教会的捐款，哥哥能上天堂」。律师问那是不是他一生中最愤怒的时刻，他认为没有准确的一刻，而是「内心积压的一切全部爆发」。

检察官问山上：「是否觉得犯下这宗罪行是好事？」他回答说，至少对他自己以及教会里的受害者而言，可能有好的一面，「但从整体来看牵涉到很多事情，不能一概而论」。

安倍昭惠3日利用「被害者参加制度」出席庭审，她可以对被告提问，也能以被害者身分求刑，但她在庭上并未提问。