法贝热｜纽西兰怪贼「生吞」珠宝 007彩蛋留肚一周未屙出

更新时间：15:29 2025-12-04 HKT
发布时间：15:29 2025-12-04 HKT

纽西兰最大城市奥克兰日前发生一桩怪贼盗窃珠宝案，贼人走入珠宝店后，拿起一枚精心设计的「007」电影款珠宝蛋型坠饰，直接塞进嘴里吞下肚。警方逮捕这名男子并持续监控其身体状况，但直到周三（3日）仍未取回赃物。

价值约15万港元灵感源自电影

纽西兰广播电台（Radio New Zealand）查阅法庭文件，得知窃贼吞下肚的彩蛋是价值33,585纽西兰元（约15万港元）的占士邦系列电影《铁金刚勇破爆炸党》（Octopussy）的法贝热彩蛋吊坠。

综合外媒报道，案发于上周五下午，贼入走进奥克兰闹区一家珠宝店，将一枚镶满宝石的黄金法贝热彩蛋（Fabergé egg）吞进肚子里。店员下午3时30分左右报警，警方几分钟内赶抵现场逮捕了这名男子。隔天他在奥克兰地方法院出庭，对于窃盗罪名并未答辩。

奥克兰警局声明称，这名32岁男子被控窃盗罪名，还押候审，预计下周一（8日）再度出庭。男子接受体检后，受到警方严密监控，但接下来只能等他消化排出这枚首饰。

据报这名窃贼还被指控于11月12日，从同一间珠宝店偷了一台iPad，隔天又从一处私人住宅盗走价值100纽西兰元（约450港元）的猫砂与除蚤用品。

怪贼刚偷完iPad、猫砂

法贝热官网显示，失窃吊坠由18K金、手工绘制的绿色雕花珐瑯制成，镶嵌60颗白钻与15颗蓝宝石，璀璨夺目。蛋型外壳内藏著一枚18K金打造的迷你八爪鱼，眼睛是2颗黑钻石，八爪吸盘则是白钻，造型灵感源自1983年占士邦电影《铁金刚勇破爆炸党》（ 007系列电影《八爪女》（Octopussy）出现的法贝热彩蛋，以此向片中同名人物致敬。

法贝热珠宝店1842年中在俄罗斯圣彼得堡开店，以打造精美的蛋形珠宝闻名，「蛋壳内通常藏有惊喜。1885年至1917年间，工匠法贝热（Peter Carl Fabergé）与其他工匠为帝俄家族打造了50多款珠宝彩蛋，沙皇亚历山大三世每年复活节送1只彩蛋给他的妻子，亚历山大三世的继承人、帝俄最后一任沙皇尼古拉二世遵循传统，每年送彩蛋给妻子与母亲。

其中1枚1913年打造的「冬日彩蛋」（Winter Egg），12月2日才经由佳士得公司在伦敦以2290万英镑（约1.38亿港元）卖出，刷新法贝热彩蛋的成交价最高纪录。此前「冬日彩蛋」在拍卖市场已销声匿迹长达23年，每次登场均缔造惊人成交价，目前仅存7枚私人藏品，43枚由博物馆等机构收藏，其余下落未明。

 

 

