Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

东南亚世纪水灾  共逾1200人死八百失踪 印尼沦重灾区百万人大疏散

即时国际
更新时间：04:14 2025-12-03 HKT
发布时间：04:14 2025-12-03 HKT

受连续多月恶劣天气影响，东南亚多国爆发严重水灾及山泥倾泻危机。综合外电及当地部门统计，截至周二（12月2日），这场席卷区域的洪灾已造成超过1200人死亡，另有800多人下落不明，数以百万计民众流离失所，救援工作面临严峻挑战。

在受灾最惨烈的印尼，国家抗灾署（BNPB）官员在周二晚间的记者会上证实，自上周以来，苏门答腊岛等地的洪灾已导致708人遇难。署方网站早前一度显示死亡人数为753人，后下修为708人，但未解释原因。除庞大死亡数字外，印尼仍有475人失踪，2600人受伤。全国受灾人数高达320万，当局已紧急从高风险地区疏散了100万居民。

环境专家和地方官员指出，苏门答腊地区严重的森林砍伐问题，是导致此次灾害死亡人数不成比例地高的主因。印尼抗灾署发言人阿卜杜勒·穆哈里表示，救援队伍正优先透过陆路、海路和空中渠道分发援助物资，并全力清理被阻塞的道路及抢修受损的基础设施，期望能加快物流配送速度。

除印尼外，周边国家灾情同样严峻。斯里兰卡报告有410人死亡，336人失踪。由于当地多处道路被山泥倾泻阻断，桥梁倒塌，令救援工作困难重重。政府警告，预计未来几天仍有更多降雨，灾情恐进一步恶化。

泰国南部亦遭遇严重洪灾，造成181人死亡，超过150万户家庭、共390万人受灾。目前灾后街道和建筑物的清理工作已经展开，政府正努力恢复供水供电。此外，马来西亚亦有3人在水灾中丧生。

这波极端天气此前已包含袭击菲律宾和越南的连续台风，长时间且频繁的洪水泛滥令整个东南亚地区陷入深重的人道主义危机。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
时事热话
11小时前
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
9小时前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
14小时前
大埔宏福苑五级火丨前香港先生忆救火称「兴奋」 被轰消费灾难 网民：影衰香港消防员
大埔宏福苑五级火丨前香港先生忆救火称「兴奋」 被轰消费灾难 网民：影衰香港消防员
影视圈
8小时前
大埔宏福苑五级火｜宏昌阁居民分享逃生惊险8分钟 怒斥：是谁丧心病狂令火警钟不响
大埔宏福苑五级火｜宏昌阁居民分享逃生惊险8分钟 怒斥：是谁丧心病狂令火警钟不响
突发
7小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
13小时前
港人大埔搭的士遇司机义载 无㩒表+坚拒收钱直言「对的士佬改观」网民感动：请继续将善意传开去
港人大埔搭的士遇司机义载 无㩒表+坚拒收钱直言「对的士佬改观」网民感动：请继续将善意传开去
生活百科
13小时前
稻香旗下中菜馆下午茶点心7折！烧卖虾饺/肠粉/排骨饭 70+款选择 只限1分店
稻香旗下中菜馆下午茶点心7折！烧卖虾饺/肠粉/排骨饭 70+款选择 只限1分店
饮食
10小时前
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
12小时前
人气花旦深夜惨遭「家暴」手臂现血痕 一原因遭「同居者」武力对待：嬲我冇陪佢
人气花旦深夜惨遭「家暴」手臂现血痕 一原因遭「同居者」武力对待：嬲我冇陪佢
影视圈
6小时前