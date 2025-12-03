东南亚世纪水灾  共逾1200人死八百失踪 印尼沦重灾区百万人大疏散

受连续多月恶劣天气影响，东南亚多国爆发严重水灾及山泥倾泻危机。综合外电及当地部门统计，截至周二（12月2日），这场席卷区域的洪灾已造成超过1200人死亡，另有800多人下落不明，数以百万计民众流离失所，救援工作面临严峻挑战。

在受灾最惨烈的印尼，国家抗灾署（BNPB）官员在周二晚间的记者会上证实，自上周以来，苏门答腊岛等地的洪灾已导致708人遇难。署方网站早前一度显示死亡人数为753人，后下修为708人，但未解释原因。除庞大死亡数字外，印尼仍有475人失踪，2600人受伤。全国受灾人数高达320万，当局已紧急从高风险地区疏散了100万居民。

环境专家和地方官员指出，苏门答腊地区严重的森林砍伐问题，是导致此次灾害死亡人数不成比例地高的主因。印尼抗灾署发言人阿卜杜勒·穆哈里表示，救援队伍正优先透过陆路、海路和空中渠道分发援助物资，并全力清理被阻塞的道路及抢修受损的基础设施，期望能加快物流配送速度。

除印尼外，周边国家灾情同样严峻。斯里兰卡报告有410人死亡，336人失踪。由于当地多处道路被山泥倾泻阻断，桥梁倒塌，令救援工作困难重重。政府警告，预计未来几天仍有更多降雨，灾情恐进一步恶化。

泰国南部亦遭遇严重洪灾，造成181人死亡，超过150万户家庭、共390万人受灾。目前灾后街道和建筑物的清理工作已经展开，政府正努力恢复供水供电。此外，马来西亚亦有3人在水灾中丧生。

这波极端天气此前已包含袭击菲律宾和越南的连续台风，长时间且频繁的洪水泛滥令整个东南亚地区陷入深重的人道主义危机。