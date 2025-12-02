泰巨蜥啃咬婴尸揭命案 19岁「母亲」认杀死骨肉遭质疑

泰国日前发生一宗恐怖的惨剧，一只巨蜥觅食期间竟翻出一具女婴尸体，当其开始啃咬时被村民发现并赶走。经调查，警方拘捕一名自称婴儿母亲的19岁女子，她虽承认杀害并埋葬婴儿，但因口供和证据不一，警方仍在调查。

相关新闻：泰国曼谷2米巨蜥吞食弃婴 吃剩头和上身 目击居民：吓到呕

遗体连内脏石块埋在屋下

泰媒《Khaosod》报道，上周五（11月28日）泰国中部北榄府邦普里区村民惊讶地发现一只巨蜥正在拖行一具婴尸，惧怕之余大家还是合力将巨蜥赶走，尽管牠一直在附近徘徊不愿离去。村民随即报警，鉴证人员到场确认死者是一名女婴，腹部有咬痕，并传出恶臭。法医初步判断，该女婴已经死亡7到14天。

警方马上封锁现场展开调查，后在附近的民宅下找到一个红色保温外卖袋，里面找到怀疑属于女婴的内脏，以及一块约5-6公斤重的石头。警方推断，有人将婴儿杀害并埋到屋下，没想到遇上巨蜥觅食，牠的力量又大得能拉动石头，继而揭发这宗命案。

女子或将面临起诉。（示意图）iStock

警察已经拘捕一名从事清洁的19岁女子，她声称自己是女婴的母亲，并在分娩之前都完全不知道自己怀孕。她向警方供述自己月经一直规律，身体也没有异常。但在25日至26日一个晚上洗澡不慎跌倒，臀部著地导致下身大量出血，在极度惊慌的情况下突然生下婴儿。

她表示不想让家人知道，故匆忙清理现场及将婴儿尸体放进袋子，放入增加重量的石块后将袋子塞入屋下缝隙。

虽然女子认罪，但因供词缺乏部分关键资料和跟警方调查结果有出入，例如婴儿的死因和死亡时间等。女子目前被拘留，但各种调查仍然在继续，将进一步了解再决定法律行动。