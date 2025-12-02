Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

匈牙利总理见普京 波兰总统取消布达佩斯行程抗议

即时国际
更新时间：13:34 2025-12-02 HKT
发布时间：13:34 2025-12-02 HKT

波兰总统纳夫罗茨基（Karol Nawrocki）因不满匈牙利总理奥班（Viktor Orbán）上周到访莫斯科会见俄罗斯总统普京（Vladimir Putin），宣布取消本周原订的布达佩斯行程及双边会谈，只会参与稍后在匈牙利举行的维谢格勒集团（V4）总统峰会。

波兰吁「能源团结」

综合外媒报道，波兰总统外交政策办公室主任普希达克兹（Marcin Przydacz）证实纳夫罗茨基已经取消原定在本月3至4日到访匈牙利的计划，他表示奥班和普京的会面「改变了总统的访问性质」，而纳夫罗茨一直致力于促进「欧洲在安全与能源领域的团结」，以结束俄罗斯的侵略行为。

奥班在上月28日突然访问俄罗斯并会见普京，讨论并确保匈牙利将得到俄罗斯石油与天然气供应；他也向俄方建议由布达佩斯主持俄乌美三方和平谈判。欧盟多国领袖表示不满，德国总理默茨（Friedrich Merz）称奥班「并未获得欧洲授权，也未与任何成员国协调」。

目前，波兰和匈牙利执政党跟美国同属保守派，但在俄罗斯问题上的态度存在根本差异。波兰国内媒体对决定态度不一，支持的媒体认为这是「明确拒绝奥班的亲俄路线」，避免波兰跟匈牙利绑定是「必要且负责任的外交决定」；而另一方面反对声音则指「波兰不应破坏与其传统盟友的关系」，这将导致中欧保守派的力量被减弱。

