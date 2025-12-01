Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日恶化︱黄循财评论被批「偏帮」日本 新加坡反对党斥忘记日军侵略史

即时国际
更新时间：19:17 2025-12-01 HKT
发布时间：19:17 2025-12-01 HKT

新加坡总理黄循财早前在一个论坛上评论中日关系，建议中国「搁置历史」希望找到缓和局势的方法。言论引起中国媒体及网民一片挞伐外，新加坡也有反对党批评黄循财不应介入大国争拗外，更不应忘记日本侵略新加坡的历史。不过，新加坡《联合早报》则撰文为黄护航，称有些评论是放大了黄循财发言某些部分，又添加其他诠释。

反驳东盟信任日本论

新加坡人民力量党党魁吴明盛日前在FB发长文，重温日本侵略新加坡时犯下的大屠杀恶行，以及日本是东南亚最不信任的国家。批评黄循财在11月19日出席「彭博社新经济论坛」时，谈及中日关系的言论违背历史。

长文上架3天获逾2900个回应及近1500次分享，是吴明盛少有反应热烈的帖文，令黄循财的「政治失言」事件再添柴火。

中日关系近期因为日本首相高市早苗的「台湾有事」言论，跌入低谷。黄循财当日在论坛上，亦被问及高市言论，但他拒绝置评，只表示各方都希望亚洲保持稳定，自然希望中日能找到方式为当前的争议降温。

黄循财指出，中日两国尽管互为主要贸易伙伴，但因领土争端、历史战争及日美同盟，双边关系显得复杂。「希望两国能设法化解这些非常复杂的议题」、「东南亚国家已经和日本做到这一点......我们将历史放在一边，并继续向前迈进」。

他说，有不少调查显示，日本是东南亚第一大值得信赖的大国。因此，新加坡和所有东南亚国家支持日本在我们地区发挥更大作用，包括在安全方面，认为这可以为该地区带来一定的稳定。

黄循财又指出日本似乎倾向于稳定与中国的关系，而非让局势升级。他表示：「希望中国也能保持相同态度，即使存在分歧，仍然可以相处并共同合作。」

不少内媒及网民，认为黄循财违背历史和介入大国纷争，指他的言论变相维护日本，在近期的中日关系恶化中，为日本「拉偏架」。

星媒护航称言论遭「放大」

新华社前记者明金维撰文称，黄循财的发言，看起来是在呼吁中日关系缓和，实际上就是在为日本开脱，这不是「和稀泥」，而是在「拉偏架」。

新加坡《联合早报》则撰文为黄循财护航。文章称，有些评论恐怕是没有完整看完黄循财发言，放大了某些部分，又添加其他诠释。在两岸问题上，新加坡长期秉持本国的「一个中国」政策，黄循财上任前后也明白表示「反对台湾独立」。

文章称，那天的论坛上，黄循财也并非主动评论中日问题，而是被动回应，他避免对他国领导人口出恶言，不表示认同「台湾有事」论，更不代表新加坡原来的立场有任何改变。很多人并没有发现，针对同一场讲话，台湾官方发声明，以批评的语气促请新加坡「切勿将破坏台海和平稳定现状的行为错误归责台湾」，「尊重中华民国台湾主权独立的事实」。

《联合早报》称，就中国发展、两岸问题而言，新加坡长期尝试理解中国的关切，也相信中国能够理解新加坡是从符合自身利益的角度，与中、美、日等各国发展双边合作关系。新加坡与日本的关系，独立于新加坡与中国、与美国的关系，也独立于中美、中日关系的波动变化。

 

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:07
大埔宏福苑五级火｜增至151人死亡 宏昌阁再发现8具遗体
突发
5小时前
宏福苑五级火︱16岁女与嫲嫲叔叔同失联 兄长证实全罹难 男友携毕业公仔道别：晚安凯琪
宏福苑五级火︱16岁女与嫲嫲叔叔同失联 兄长证实全罹难 男友携毕业公仔道别：晚安凯琪
社会
7小时前
大埔宏福苑五级火丨时装设计师任朗呈双胞胎妹妹证实于大火中离世：非常沉重的打击
大埔宏福苑五级火丨时装设计师任朗呈双胞胎妹妹证实于大火中离世：非常沉重的打击
影视圈
2小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
10小时前
宏福苑五级火︱廉署还原造假时间线 为避抽查购少量阻燃棚网包桩脚 鱼目混珠通过测试
02:56
宏福苑五级火︱廉署还原造假时间线 为避抽查购少量阻燃棚网包桩脚 鱼目混珠通过测试
社会
5小时前
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火丨政府：4大厦7棚网样本未达阻燃标准 检取位置越难合格率越低
02:56
大埔宏福苑五级火丨政府：4大厦7棚网样本未达阻燃标准 检取位置越难合格率越低
社会
7小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
2025-11-30 23:00 HKT
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
2025-11-30 15:13 HKT
大埔宏福苑五级火｜总警司曾淑贤简报会感触哽咽 悲伤未能辨认出所有失踪者
02:07
大埔宏福苑五级火｜总警司曾淑贤简报会感触哽咽 悲伤未能辨认出所有失踪者
突发
5小时前