新加坡明年禁中学生校内用手机 智能手表须放指定区域

更新时间：20:45 2025-12-01 HKT
发布时间：20:45 2025-12-01 HKT

新加坡教育部宣布，明年1月起所有中学生在校期间，包括小息、午休、补课、或课外活动期间都一律不能使用智能手机或手表，并应将所有设备放置在指定区域，新规定将现有的「课间」不准使用设备扩至「在校时间」。

相关新闻：澳洲两童入禀法院 挑战青少年社媒禁令

提早 「锁机」逼瞓觉

新加坡教育部发布声明，称政策的目标是「创造一个优先考虑学生学习并提升其参与度的校园环境，培养更健康的萤幕使用习惯及身心福祉」。该部门强调，有研究显示学生过度使用电子设备，已经令睡眠、体育活动以及与亲友社交互动等的时间大大减少。不过，教育部也留有余地，表示在「必要情况下」学生也被允许使用手机。

新加坡教育部宣布明年起中学校内禁用智能手机。（示意图）路透社
新加坡教育部宣布明年起中学校内禁用智能手机。（示意图）路透社

此外，中学生的个人学习电子设备管理应用程序（Device Management Application，简称DMA）的设置也会被一律调整，其自动关闭时间将从晚上11时提早至10时30分，鼓励学生早睡和管理时间。

相关新闻：南韩议会通过法案 全面禁止学生课堂用手机

联合国教科文组织（UNESCO）数据显示，现时全球已经约有40%的教育系统禁止在校使用智能设备。除了相关法规，新加坡政府也明文建议，3岁至6岁儿童每天在校外使用电子设备时间不应超过一小时，7岁至12岁则不应超过两小时，与学习课业相关除外。

