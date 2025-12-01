Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

统一教领袖涉与尹锡悦政权勾结案 首尔法院开审 韩鹤子否认控罪

即时国际
更新时间：14:47 2025-12-01 HKT
发布时间：14:47 2025-12-01 HKT

南韩首尔中央地方法院周一对统一教领袖韩鹤子涉嫌与前总统尹锡悦政府勾结一案进行首次庭审。韩鹤子坐著轮椅出庭，全面否认所有指控。

韩鹤子因涉嫌违反《政治基金法》和《禁止不正当请托与收受财物法》被起诉。负责调查前总统尹锡悦夫人金建希弊案的独立检察组（独检组）指控韩鹤子曾指示统一教高层向国民力量党议员权性东和金建希行贿，还涉嫌挪用教团公款，向多名国民力量议员提供政治献金。

首尔中央地方法院对统一教领袖韩鹤子涉嫌与前总统尹锡悦政府勾结一案进行首次庭审。路透社
首尔中央地方法院对统一教领袖韩鹤子涉嫌与前总统尹锡悦政府勾结一案进行首次庭审。路透社
韩鹤子涉嫌向金建希赠送高价项链和名牌包请托办事。美联社
韩鹤子涉嫌向金建希赠送高价项链和名牌包请托办事。美联社

涉向金建希送名牌包

韩鹤子全面否认所有指控，称行贿和请托是统一教前高层尹某的单独行为。韩鹤子方面还主张，挪用教团公款罪名不成立。

韩鹤子涉嫌与尹某串谋，于2022年1月向国民力量党议员权性东提供1亿韩圜（约53万港元），要求尹锡悦政府成立后照顾统一教相关事务。

2022年4月至7月期间，韩鹤子方面通过号称「干津法师」的全成培向金建希转交高价项链和名牌包请托办事。

她还涉嫌于2023年在国民力量全国代表大会召开之前安排大批统一教教徒入党，支援权性东当选党魁。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
01:54
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
突发
9小时前
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应｜Juicy叮
时事热话
5小时前
01:21
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 家属返回灾场路祭
突发
1小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
16小时前
fb邝珉樀议员办事处图片
屯门怡乐花园单位冒烟百人疏散 大维修棚网未拆惹居民担心
突发
5小时前
前TVB「失婚一线花旦」惨遇变态粉丝 潜入酒店房扑床上狂做恶心行为 生命受威胁惹担忧
前TVB「失婚一线花旦」惨遇变态粉丝 潜入酒店房扑床上狂做恶心行为 生命受威胁惹担忧
影视圈
5小时前
宏福苑五级火｜黄碧娇报警及ICAC 要求调查现届法团有否贪污渎职 称追究到底
01:09
宏福苑五级火｜黄碧娇报警及ICAC 要求调查现届法团有否贪污渎职 称追究到底
政情
2小时前
息影女神徐子珊低调打扮仍星味浓 淡出多年已转行曾传秘婚？ 粉丝借相解「相思之苦」
息影女神徐子珊低调打扮仍星味浓 淡出多年已转行曾传秘婚？ 粉丝借相解「相思之苦」
影视圈
6小时前
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
2025-11-30 15:13 HKT
女星泪诉遭细16年嫩夫家暴：他拿刀威胁我 公开眼球爆血管照怵目惊心 控诉老公偷食好姊妹
女星泪诉遭细16年嫩夫家暴：他拿刀威胁我 公开眼球爆血管照怵目惊心 控诉老公偷食好姊妹
影视圈
18小时前