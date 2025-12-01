统一教领袖涉与尹锡悦政权勾结案 首尔法院开审 韩鹤子否认控罪

南韩首尔中央地方法院周一对统一教领袖韩鹤子涉嫌与前总统尹锡悦政府勾结一案进行首次庭审。韩鹤子坐著轮椅出庭，全面否认所有指控。

韩鹤子因涉嫌违反《政治基金法》和《禁止不正当请托与收受财物法》被起诉。负责调查前总统尹锡悦夫人金建希弊案的独立检察组（独检组）指控韩鹤子曾指示统一教高层向国民力量党议员权性东和金建希行贿，还涉嫌挪用教团公款，向多名国民力量议员提供政治献金。

首尔中央地方法院对统一教领袖韩鹤子涉嫌与前总统尹锡悦政府勾结一案进行首次庭审。路透社

韩鹤子涉嫌向金建希赠送高价项链和名牌包请托办事。美联社

涉向金建希送名牌包

韩鹤子全面否认所有指控，称行贿和请托是统一教前高层尹某的单独行为。韩鹤子方面还主张，挪用教团公款罪名不成立。

韩鹤子涉嫌与尹某串谋，于2022年1月向国民力量党议员权性东提供1亿韩圜（约53万港元），要求尹锡悦政府成立后照顾统一教相关事务。

2022年4月至7月期间，韩鹤子方面通过号称「干津法师」的全成培向金建希转交高价项链和名牌包请托办事。

她还涉嫌于2023年在国民力量全国代表大会召开之前安排大批统一教教徒入党，支援权性东当选党魁。