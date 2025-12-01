Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

邪恶变时尚 | 日企推薯片饭调味粉 满足吃垃圾食物欲望

即时国际
更新时间：10:33 2025-12-01 HKT
发布时间：10:33 2025-12-01 HKT

日本有食品公司推出为薯片饭设计的调味粉，分别为「大蒜奶油风味」和「明太子蛋黄酱风味」，甫上市就在官方网站与社交平台掀起热议。

这款产品名叫冒险饭（Aventure Meshi），由当地的调味料品牌Ebara Foods研发，使用方式是将调味料撒在白米饭和喜欢的薯片上，旨在满足消费者偶尔想吃垃圾食物的欲望。

调味粉分别为「大蒜奶油风味」和「明太子蛋黄酱风味」。X@yuukishoujiyuso
使用方式是将调味料撒在白米饭上。X@yuukishoujiyuso
这款产品名叫冒险饭，搭薯片食用。X@yuukishoujiyuso

网民：简直是一场冒险

网民纷纷表示「这新产品太惊人了」、「根本是禁忌的味道」、「太前卫了」、「这简直是一场冒险」。

负责冒险饭的商品开发人员内田梨央奈表示，这款商品的研发，来自对「社会课题与心理健康」的关注，并聚焦于让人能在「微罪恶感」中获得满足与疗愈的「背德系美食」趋势。

她说：「其实就是那种『明知不该这样吃，却又忍不住想吃』的冲动。」

Z世代最感兴趣

对于产品上市后的回响，内田指出，Z世代族群对这种「禁忌搭配」格外感兴趣，有人表示这是全新体验，也有不少人表示「好想实验看看配什么口味的薯片最对味」。

至于享用方式，她建议可以先将薯片铺在热饭上，马上吃能享受「酥脆口感」，若静置一会再吃，则会变得湿润软香，各有风味。

