特朗普证实曾与马杜罗通电话 拒透露具体内容

美国总统特朗普周日证实，他曾与委内瑞拉总统马杜罗通电话，但拒绝透露通话时间和具体内容，仅说：「我不会说谈得是好还是坏」。这通电话曝光之际，正值特朗普一方面持续对委内瑞拉强硬放话，另一方面又不排除展开外交接触的可能性。

特朗普当天在乘坐专机「空军一号」从佛罗里达州返回华盛顿途中向随行记者证实此事，表示：「我不想评论这件事，但答案是肯定的。我不会说通话进行得好还是不好，这只是一次电话通话。」他同时指出，他前一天在社交媒体上宣布「全面关闭」委内瑞拉上空及其周边空域，并不意味著美国即将对委内瑞拉发动空袭。他强调：「不要过度解读」。

传磋商在美会晤可能性

《纽约时报》及《华尔街日报》等美国媒体上周五报道，特朗普早前与马杜罗通电话，内容包括2人在美国举行会晤的可能性。

9月初以来，美国以缉毒为由，在委内瑞拉附近加勒比海域部署包括美军最大航母「福特号」在内的多艘军舰，持续对委内瑞拉施压。上周四，特朗普扬言，美国可能「很快」采取地面行动，通过陆路打击委内瑞拉毒贩。

全面关闭委国上空：勿过度解读

特朗普又表明，委国上空及其周围空域应被当作「全面关闭」，但并未说明细节。当被问及他的空域言论是否意味对委内瑞拉的军事行动迫在眉睫，特朗普回应：「不要对此作任何解读。」

路透社先前曾报道，美方考虑的方案包括推翻马杜罗，且美军在加勒比海大规模增兵并海上对疑似毒品船展开近3个月打击行动后，正准备开新新一阶段行动。特朗普也已授权中央情报局（CIA）在委内瑞拉进行秘密行动。

马杜罗及其高层官员尚未对与特朗普通话一事发表评论。对此事的提问，委内瑞拉国民议会议长罗德里格斯回应表示，记者会的主题并非这通电话，他召开记者会是宣布将调查美国在加勒比海对委内瑞拉船只发动攻击一事。