南韩电商Coupang泄3370万用户个资 传中国员工涉案
更新时间：22:30 2025-11-30 HKT
发布时间：22:30 2025-11-30 HKT
发布时间：22:30 2025-11-30 HKT
南韩最大电商平台酷澎（Coupang）发生大规模客户个资外泄事件，其CEO今日就事件鞠躬道歉。韩媒报道指，事件疑涉及中国籍员工，且外泄事件6月24日已发生，质疑酷澎发觉得太迟。
韩联社报道，Coupang的CEO朴大俊30日下午在尔市政府出席紧急会议，被质疑6月已开始资料外泄，酷澎为何一直未发现。报道并指，外泄事件涉及中国籍员工。
朴大俊指，因案件尚在调查，难以详细解释，至于事件是否中国员工外泄，朴大俊也表示一切要由警方厘清，若说明过多可能会影响侦办。
报道指，个资外泄自6月24日起出现，至本月20日，酷澎始发公告，称有4500名用户个资外泄，至11月29日，受影响人数急弹至3370万外，爆增7500倍，涉及用户姓名、电邮、电话、地址等讯息，但不涉付款、信用卡资料。
酷澎指，已全面检查保安系统。
由于酷澎的月活跃使用者（MAU）约为3400万人，个资外泄事件基本上已涉及所有使用者。
