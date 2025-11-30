Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韩电商Coupang泄3370万用户个资 传中国员工涉案

即时国际
更新时间：22:30 2025-11-30 HKT
发布时间：22:30 2025-11-30 HKT

南韩最大电商平台酷澎（Coupang）发生大规模客户个资外泄事件，其CEO今日就事件鞠躬道歉。韩媒报道指，事件疑涉及中国籍员工，且外泄事件6月24日已发生，质疑酷澎发觉得太迟。

韩联社报道，Coupang的CEO朴大俊30日下午在尔市政府出席紧急会议，被质疑6月已开始资料外泄，酷澎为何一直未发现。报道并指，外泄事件涉及中国籍员工。

朴大俊指，因案件尚在调查，难以详细解释，至于事件是否中国员工外泄，朴大俊也表示一切要由警方厘清，若说明过多可能会影响侦办。

报道指，个资外泄自6月24日起出现，至本月20日，酷澎始发公告，称有4500名用户个资外泄，至11月29日，受影响人数急弹至3370万外，爆增7500倍，涉及用户姓名、电邮、电话、地址等讯息，但不涉付款、信用卡资料。

酷澎指，已全面检查保安系统。

由于酷澎的月活跃使用者（MAU）约为3400万人，个资外泄事件基本上已涉及所有使用者。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
03:01
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 54具遗体有待辨认 6大厦结构无即时危险
突发
4小时前
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火｜屯门马路现「催泪」车尾！巴基斯坦司机贴两张暖心告示 后车车主：第一次揸车眼湿湿｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜屯门马路现「催泪」车尾！巴基斯坦司机贴两张暖心告示 后车车主：第一次揸车眼湿湿｜Juicy叮
时事热话
7小时前
大埔宏福苑五级火︱柴湾地盘工边食烟边拆棚网 目击者斥「夸张」：风头火势都唔识避一避
00:25
大埔宏福苑五级火︱柴湾地盘工边食烟边拆棚网 目击者斥「夸张」：风头火势都唔识避一避
社会
4小时前
G.E.M.为大埔宏福苑五级火灾情绪失控 演唱会上落泪：我只想知道你们好好地活著
G.E.M.为大埔宏福苑五级火灾情绪失控 演唱会上落泪：我只想知道你们好好地活著
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契
大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契｜Juicy叮
时事热话
2025-11-29 15:57 HKT
大埔宏福苑五级火｜屋宇署勒令维修工程暂停 富泽花园居民忧「烂尾」：外墙都凿开了
大埔宏福苑五级火｜屋宇署勒令维修工程暂停 富泽花园居民忧「烂尾」：外墙都凿开了
社会
8小时前
TVB索女主播低调办浪漫婚礼 与新婚老公情深对望 产后状态极佳BB样貌首曝光
TVB索女主播低调办浪漫婚礼 与新婚老公情深对望 产后状态极佳BB样貌首曝光
影视圈
9小时前
大埔宏福苑五级火︱民建联到大埔吊唁处悼念火灾罹难者
政情
8小时前
大埔宏福苑五级火｜38岁妹失联逾44小时 亲姐哭求争气： 两个小朋友都揾紧妈妈
大埔宏福苑五级火｜38岁妹失联逾44小时 亲姐哭求争气： 两个小朋友都揾紧妈妈 !
社会
2025-11-29 18:54 HKT