哈萨克老千夫妻︱米奇TEE藏针孔镜头「通水」 骗悉尼赌场918万被捕

澳洲警方破获赌场骗案，一对来自哈萨克的夫妇利用隐藏式摄影机和耳机，成功在悉尼皇冠赌场（Crown Sydney Casino）赢取了118万美元（约918.6万港元）。两人被控不诚实手段获取经济利益，现已被捕。

改装手机提示下注

《卫报》报道，疑犯分别是一名36岁的迪尔诺扎（Dilnoza Israilova）及44岁的阿利舍（Alisherykhoja Israilov），他们利用藏在米奇老鼠T恤里的微型摄影机和「深埋式耳机」交换情报，在位于巴兰加鲁（Barangaroo）的悉尼皇冠赌场赢取118万美元。

衣服里的镜头。新南威尔士州警方

被改装的手机配件。新南威尔士州警方

两夫妇成功骗取118万美元。新南威尔士州警方

新南威尔士州警方今天（30日）揭露案件详情，赌场的工作人员周四（27日）发现迪尔诺扎衬衫上有一个小型隐蔽摄像头，警方接报到场，即场将两名疑犯拘捕。警方也在他们身上搜出小型磁性探针及电池；还有一部经过改装的手机，该手机镜头能隐蔽地查看、拍摄或录制影像；以及为手机订制的小型镜子配件。

警方称，这对夫妇于2025年10月从哈萨克斯坦前往悉尼，抵达当天就申请成为赌场会员。警方解释他们的手法，「两人用手机拍摄赌桌照片，并通过深埋耳内的耳机互通消息，在特定赌局下注，一度曾经骗过赌场」。警方也搜查了这对夫妇位于悉尼肯特街的住所，据报发现了其他赌博用具、高档珠宝和2000欧元。

两人没有申请保释，阿里舍将在12月11日于唐宁中心地方法院出庭，而迪尔诺扎则将在二月上庭。