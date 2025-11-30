Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

哈萨克老千夫妻︱米奇TEE藏针孔镜头「通水」 骗悉尼赌场918万被捕

即时国际
更新时间：17:20 2025-11-30 HKT
发布时间：17:20 2025-11-30 HKT

澳洲警方破获赌场骗案，一对来自哈萨克的夫妇利用隐藏式摄影机和耳机，成功在悉尼皇冠赌场（Crown Sydney Casino）赢取了118万美元（约918.6万港元）。两人被控不诚实手段获取经济利益，现已被捕。

改装手机提示下注

《卫报》报道，疑犯分别是一名36岁的迪尔诺扎（Dilnoza Israilova）及44岁的阿利舍（Alisherykhoja Israilov），他们利用藏在米奇老鼠T恤里的微型摄影机和「深埋式耳机」交换情报，在位于巴兰加鲁（Barangaroo）的悉尼皇冠赌场赢取118万美元。

衣服里的镜头。新南威尔士州警方
衣服里的镜头。新南威尔士州警方
被改装的手机配件。新南威尔士州警方
被改装的手机配件。新南威尔士州警方
两夫妇成功骗取118万美元。新南威尔士州警方
两夫妇成功骗取118万美元。新南威尔士州警方

新南威尔士州警方今天（30日）揭露案件详情，赌场的工作人员周四（27日）发现迪尔诺扎衬衫上有一个小型隐蔽摄像头，警方接报到场，即场将两名疑犯拘捕。警方也在他们身上搜出小型磁性探针及电池；还有一部经过改装的手机，该手机镜头能隐蔽地查看、拍摄或录制影像；以及为手机订制的小型镜子配件。

警方称，这对夫妇于2025年10月从哈萨克斯坦前往悉尼，抵达当天就申请成为赌场会员。警方解释他们的手法，「两人用手机拍摄赌桌照片，并通过深埋耳内的耳机互通消息，在特定赌局下注，一度曾经骗过赌场」。警方也搜查了这对夫妇位于悉尼肯特街的住所，据报发现了其他赌博用具、高档珠宝和2000欧元。

两人没有申请保释，阿里舍将在12月11日于唐宁中心地方法院出庭，而迪尔诺扎则将在二月上庭。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:57
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 54具遗体有待辨认 6大厦结构无即时危险
突发
9分钟前
大埔宏福苑五级火｜地盘出最辣禁烟令！不止罚款 捉到即时赶出门 网民：一早就应该｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜地盘出最辣禁烟令！不止罚款 捉到即时赶出门 网民：一早就应该｜Juicy叮
时事热话
6小时前
周润发哽咽悼大埔宏福苑五级火罹难者掀热议 代表香港现身MAMA 网民：好有心，得佢唔会被闹
周润发哽咽悼大埔宏福苑五级火罹难者掀热议 代表香港现身MAMA 网民：好有心，得佢唔会被闹
影视圈
6小时前
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
影视圈
9小时前
大埔宏福苑五级火︱民建联到大埔吊唁处悼念火灾罹难者
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火｜38岁妹失联逾44小时 亲姐哭求争气： 两个小朋友都揾紧妈妈
大埔宏福苑五级火｜38岁妹失联逾44小时 亲姐哭求争气： 两个小朋友都揾紧妈妈 !
社会
2025-11-29 18:54 HKT
大埔宏福苑五级火｜政府：过渡房屋可长期居住毋须交租 何永贤难忘社区互助感触落泪
02:09
大埔宏福苑五级火｜政府：过渡房屋可长期居住毋须交租 何永贤难忘社区互助感触落泪
政情
8小时前
宏福苑五级火｜政界传立法会选举可如期12.7举行 有候选人收提示 周中恢复选举工作
01:00
宏福苑五级火｜政界传立法会选举可如期12.7举行 有候选人收提示 周中恢复选举工作
政情
5小时前
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组再入火场搜索 部分单位曝光尽化灰烬
02:00
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组再入火场搜索 部分单位曝光尽化灰烬
突发
9小时前
TVB索女主播低调办浪漫婚礼 与新婚老公情深对望 产后状态极佳BB样貌首曝光
TVB索女主播低调办浪漫婚礼 与新婚老公情深对望 产后状态极佳BB样貌首曝光
影视圈
5小时前