法极右政客巴德拉5日内分被掟面粉鸡蛋 称「极左暴力难阻爱国风」 

即时国际
更新时间：16:15 2025-11-30 HKT
发布时间：16:15 2025-11-30 HKT

法国极右翼政党国民联盟（National Rally party）主席兼欧洲议会议员巴德拉（Jordan Bardella）昨天（29日）出席活动时，被抗议者扔鸡蛋，他已经提告并向支持者称「他们无法阻止爱国主义之风」。

或代替马琳勒庞选总统

综合外媒报道，30岁的巴德拉昨日正在法国西南部城市穆瓦萨克（Moissac）参与新书宣传会，一名74岁男子突然用鸡蛋砸他。警方以涉嫌暴力袭击公职人员之罪将其拘留。上周二（25日）巴德拉也有类似经历，在他出席东部城市韦苏尔（Vesoul）的农业博览会期间，一名17岁少年向他泼面粉。少年被拘留，第二天就被释放。

巴德拉在社交媒体上回应接连被扔事件，表示「我们取得的进步越多，离权力越近。极左势力的暴力、不宽容和愚蠢就越会肆意横行。但自由、民族自豪和爱国主义之风正在法国席卷而来，他们无法阻止。」

相关新闻：法国极右领袖马琳勒庞挪用欧盟资金罪成 判刑4年禁担任公职5年

有分析认为，国民联盟将致力在2027年的大选赢得政权，尤其现任总统马克龙（Emmanuel Macron）已连任2届，无法继续争夺下一任总统之位。该党曾经三度竞选总统的马琳勒庞（Marine Le Pen）被法院裁定挪用欧盟资金罪成，五年内禁止竞选公职，副手巴德拉有很大机会代替其参选。

