洪都拉斯大选︱特朗普特赦涉毒前总统 撑同政党候选人：败选或削援助

洪都拉斯今天（30日）举行总统大选，日前美国总统特朗普对该国政治实施重大干预，除了在周五（28日）特赦已在美国因贩毒遭定罪的前总统埃尔南德斯（Juan Orlando Hernández），他更在社交媒体上对候选人之一的阿斯夫拉（Nasry Asfura）表示支持，扬言若其败选美国有机会削减援助。

特赦原因为「其受不公对待」

特朗普周五在社交媒体「真实社群」上称他已经特赦去年因贩毒被美国法院判处45年监禁的埃尔南德斯，原因是「根据许多他（特朗普）非常尊重的人士所言」，埃尔南德斯在狱中受到严苛且不公的对待。埃尔南德斯被美国指控自2004年以来促使约400吨可卡因流入美国，去年3月裁定罪名成立，并转往西维吉尼亚州哈泽顿的联邦监狱服刑。

同时，特朗普也高调支持与埃尔南德斯同属右翼保守派「国家党」（National Party）的洪都拉斯总统候选人阿斯夫拉，称若其他人当选美国不会继续将钱投进「无底洞」，指「错误的领袖将为国家带来灾难」。而阿斯夫拉则回应欢迎其支持，但强调涉毒是埃尔南德斯的个人行为，与「国家党」无关。

质疑大选涉及执政党操纵

其他两位候选人分别是同属右翼的前副总统纳斯拉亚（Salvador Nasralla），及现任总统卡斯特罗（Xiomara Castro）的盟友、代表执政党「自由党」的蒙卡达（Rixi Moncada）。特朗普质疑纳斯拉亚参选是为了分走阿斯夫拉的选票，他曾是卡斯特罗的副手，暗示这是执政党的策略。特朗普同时直斥蒙卡达为「共产主义者」，形容她的胜选将会是委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）及其毒品集团的胜利。

蒙卡达回应道，埃尔南德斯的特赦或包含部分洪都拉斯高层在白宫的影响力。前美国国务院主管国际毒品的助理国务卿罗宾逊（Todd Robinson）痛批特朗普的行为摧毁美国的缉毒信誉，更让特朗普政府在加勒比海大力打击毒品恐怖份子的行动显得自相矛盾。

但也有分析人士指，特朗普的高度干预或引来选民反感，继而将阿斯夫拉和埃尔南德斯联系起来，反而拉低前者的胜率。