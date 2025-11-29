俄乌战争｜「影子船队」2油轮遇袭沦火球 乌出动无人艇重创俄石油出口

乌克兰安全局（SBU）与乌克兰海军28日联手，打击两艘遭制裁的俄罗斯「影子船队」油轮。安全消息人士说，这2艘油轮可能已运输价值将近7000万美元 （5.45亿港元）的石油，协助莫斯科规避国际制裁。

乌克兰安全局消息人士29日表示，乌方使用「海上宝贝」（Sea Baby）水面无人艇，在土耳其伊斯坦堡海峡附近的黑海海域，打击俄国「影子船队」油轮「卡伊罗斯号」（Kairos）及「维拉特号」（Virat），对俄国石油运输造成重大打击。2艘油轮遇袭时空载，正前往俄国主要石油出口码头新罗西斯克港（Novorossiysk），准备装载货物。

「卡伊罗斯号」（Kairos）。 路透社资料图

船舶追踪数据显示，长900米的「卡伊罗斯号」从新罗西斯克港运送原油到印度，正在返航，遇袭后船身进水；「维拉特号」今年1月10日被美方列入制裁名单后，大部分时间都逗留在黑海西部海域。

影子船队由船只所有权不透明、使用权宜船旗（方便旗）及无规律航运的油轮组成，协助俄罗斯躲避西方制裁，运输石油。土耳其海事总署证实这宗攻击，已展开救援行动。