乌克兰反贪｜泽连斯基痛失左右手叶尔马克 和平谈判增变数

乌克兰总统泽连斯基左右手叶尔马克（Andriy Yermak）在国内的肃贪调查下请辞，成为俄乌开战以来基辅最大人事震荡。叶尔马克是乌方首要和平谈判代表，美媒分析认为，他下台势必冲击美、乌与欧洲新一轮外交努力。

主导反制特朗普方案

上周特朗普政府一份「28点俄乌和平方案」曝光，因内容被认为太偏袒俄国而引发乌克兰与欧洲哗然。据报道，是叶尔马克主导以巧妙方式反制特朗普方案。

《华尔街日报》指出，在乌克兰的国营核能公司爆出1亿美元回扣丑闻后，几周以来已不断有声音要求叶尔马克下台。

叶尔马克在泽连斯基从政前就是他的密友与心腹，两人于2010年代初期、仍在演艺圈时相识，当时泽连斯基是喜剧演员兼电视台首席制作人，叶尔马克则是娱乐圈律师。泽连斯基2019年赢得总统选举后，叶尔马克成为他的高级顾问，2020年2月再拔擢为总统幕僚长。

拜登政府称他为「操盘手」

俄国侵乌前，乌克兰传《基辅邮报》（Kyiv Post）就形容叶尔马克是「贪恋权力且不择手段的政治人物」。2022年2月底俄国开战之初，叶尔马克排挤其他对手，让自己成为乌克兰与美国之间的主要联络人。一名前美方官员透露，因叶尔马克的手深入乌克兰政府各方面，当时拜登政府内部称他为「操盘手」。

西方官员指出，在某些议题上，叶尔马克的谈判确实有效。例如当拜登团队不愿提供M1战车等武器时，是叶尔马克策动媒体攻势，使白宫改变了立场。但欧美政府的幕僚有时很受不了叶尔马克一些欲迫使俄国接受、有利乌克兰的和平内容。

乌克兰肃贪调查人员表示，涉贪集团要求在国营核能巨头的合约内收取高达15%回扣，相关合约涉保护电厂免受俄国攻击的防护设施。肃贪人员在15个月调查期间搜集到1000小时的电话监听内容，54岁的叶尔马克虽然仍未成为被告，但他已成为因调查而去职的乌国最高层级官员。

乌克兰非政府组织「反贪行动中心」（Anticorruption Action Center）执行董事卡伦纽克（Daria Kalenyuk）表示，她担心若叶尔马克继续参与和平谈判，恐不再从「为乌克兰人民争取最佳策略」的角度出发，而是「如何利用谈判保护自身」。

已遭赴美代表团除名

Axios新闻网引述两名乌克兰官员表示，叶尔马克原订29日前往美国迈阿密，与特朗普特使魏科夫（Steve Witkoff）、女婿库什纳（Jared Kushner）就和平方案会谈，盼在对方赴莫斯科会晤俄国总统普京前敲定美乌共识，但现在赴美的乌方代表团成员已不包括叶尔马克。

乌克兰另一重要谈判代表、国安与国防委员会主席乌梅洛夫（Rustem Umerov）也卷入贪腐调查被问话，但他还在乌克兰的谈判团队内。调查人员公布的证据显示，乌梅洛夫曾替一名军用防弹衣承包商游说，相关防弹衣却没通过品质检测。