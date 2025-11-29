Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

再掀自动签名笔争议 特朗普抛震撼弹 宣布拜登非亲自签署文件全作废

即时国际
更新时间：09:53 2025-11-29 HKT
发布时间：09:53 2025-11-29 HKT

美国总统特朗普周五再次批评前总统拜登任内使用自动签名笔，并进一步宣布，拜登任内所有用自动笔签署的行政命令和文件全数作废，即日起将不再有任何法律效力。此前几任总统都曾使用过各种自动签名笔系统，但特朗普声称，拜登执政期间使用该系统证明当时的总统精神失常，无法掌控白宫。

宣布取消拜登所有行政命令

特朗普在其社交平台Truth Social发文道：「任何由瞌睡乔（Sleepy Joe）使用自动签名笔签署的文件，约占总数的92%，自即日起全部无效，不再具有任何法律效力。我在此取消所有行政命令，以及任何不是由骗子乔（Crooked Joe）亲自签署的文件，因为操作自动签名笔的人是在非法行事。乔・拜登并未参与自动签名笔的程序，而如果他声称有参与，他将面临伪证罪指控。」

相关新闻：
讽刺拜登无能 白宫肖像被换成自动签字笔

特朗普再掀自动签名笔争议 ，宣布撤销拜登签署的文件。美联社
特朗普再掀自动签名笔争议 ，宣布撤销拜登签署的文件。美联社
拜登否认针对他的自动笔指控。路透社
拜登否认针对他的自动笔指控。路透社
白宫的拜登肖像以自动笔照片取代。美联社
白宫的拜登肖像以自动笔照片取代。美联社

目前没有公开纪录显示拜登任内究竟有多少文件是以自动签名笔签署的。据悉，前总统奥巴马是第1位使用自动签名笔的总统，他曾在度假期间利用自动签名笔签署特赦令。

特朗普曾自认用过自动笔

事实上，特朗普过去也承认自己使用过自动签名机，但表示仅用于「一些琐碎事项」，而不像拜登，用它来签署赦免等重要决定。

拜登也曾被报道过在旅途中使用自动签名笔，美国有线新闻网（CNN）2024年的报道称，拜登使用自动签名笔签署一项联邦航空计划的资金延长案。官员当时表示，这么做是为了避免拜登在美西行程期间出现资金中断。

众院共和党人促司法部调查

特朗普认为操作自动签名笔的人是「违法行为」、并多次批评拜登使用自动签名笔，今年6月，他声称拜登团队以自动签名方式推行「激进政策」，并要求司法部与白宫调查拜登任内的「精神状态」。不过，司法部法律顾问办公室过去已明确指出，自动签名笔可合法用于总统签署法案。

上月，众议院共和党人表示，他们认为任何由拜登自动签名笔签署、却「没有适当、相对应、同步且以总统本人同意为可追溯依据的书面批准」的行政行动均属无效，并催促美国司法部展开调查。

拜登否认指控

拜登先前已经否认这类指控，他在今年6月时回应表示：「我在任内所有的决策，包括赦免、行政命令、法案与公告，都是我亲自决定的。任何否定这点的说法都荒谬且不实。」

在任期最后阶段，拜登赦免了多名曾被特朗普针对的人士，包括拜登的儿子、调查特朗普的议员、一名批评特朗普的
将领以及美国顶级新冠疫情专家。


 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱新抱哭诉老爷最后一刻 厕所内湿棉被裹身手握身份证：佢惊家人揾唔到
大埔宏福苑五级火︱新抱哭诉老爷最后一刻 厕所内湿棉被裹身手握身份证：佢惊家人揾唔到
社会
16小时前
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
01:10
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 政府18区设吊唁处 工程公司3负责人涉误杀获准保释
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛
大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛｜Juicy叮
时事热话
3小时前
宏福苑楼价谣传恐「归零」？ 按揭业界澄清仅暂停估价 不是单位价值等于零
宏福苑楼价谣传恐「归零」？ 按揭业界澄清仅暂停估价 不是单位价值等于零
楼市动向
9小时前
大埔宏福苑五级火│灾民借长镜遥望烧毁家园 凄然落泪 经历火劫「仲住得吗?」
大埔宏福苑五级火│灾民借长镜遥望烧毁家园 凄然落泪 经历火劫「仲住得吗?」
突发
1小时前
全城哀悼「欢乐不再」！ 《欢乐满东华》今晚改办《善心满东华》网民力撑：香港人有善心
全城哀悼「欢乐不再」！ 《欢乐满东华》今晚改办《善心满东华》网民力撑：香港人有善心
影视圈
3小时前
刘松仁大量家庭照曝光 罕有剖白复杂家世：我爸爸有两个老婆 曾对妈妈心生怨恨
刘松仁大量家庭照曝光 罕有剖白复杂家世：我爸爸有两个老婆 曾对妈妈心生怨恨
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火｜菲佣火场中紧抱3个月BB 肉身守护数小时 留医 ICU未脱险
大埔宏福苑五级火｜菲佣火场中紧抱3个月BB 肉身守护数小时 留医 ICU未脱险
突发
10小时前
大埔宏福苑五级火｜房委会即时放宽按揭贷款规定 业主可延期还款即时生效
大埔宏福苑五级火｜房委会放宽未补地价业主按揭贷款规定 允延期偿还供款
社会
3小时前
前TVB吸金绿叶谈大仔患罕见病：点解偏偏选中我？ 已比预期长命 盼父子齐登极乐世界
前TVB吸金绿叶谈大仔患罕见病：点解偏偏选中我？ 已比预期长命 盼父子齐登极乐世界
影视圈
5小时前