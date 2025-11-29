再掀自动签名笔争议 特朗普抛震撼弹 宣布拜登非亲自签署文件全作废

美国总统特朗普周五再次批评前总统拜登任内使用自动签名笔，并进一步宣布，拜登任内所有用自动笔签署的行政命令和文件全数作废，即日起将不再有任何法律效力。此前几任总统都曾使用过各种自动签名笔系统，但特朗普声称，拜登执政期间使用该系统证明当时的总统精神失常，无法掌控白宫。

宣布取消拜登所有行政命令

特朗普在其社交平台Truth Social发文道：「任何由瞌睡乔（Sleepy Joe）使用自动签名笔签署的文件，约占总数的92%，自即日起全部无效，不再具有任何法律效力。我在此取消所有行政命令，以及任何不是由骗子乔（Crooked Joe）亲自签署的文件，因为操作自动签名笔的人是在非法行事。乔・拜登并未参与自动签名笔的程序，而如果他声称有参与，他将面临伪证罪指控。」

特朗普再掀自动签名笔争议 ，宣布撤销拜登签署的文件。美联社

拜登否认针对他的自动笔指控。路透社

白宫的拜登肖像以自动笔照片取代。美联社

目前没有公开纪录显示拜登任内究竟有多少文件是以自动签名笔签署的。据悉，前总统奥巴马是第1位使用自动签名笔的总统，他曾在度假期间利用自动签名笔签署特赦令。

特朗普曾自认用过自动笔

事实上，特朗普过去也承认自己使用过自动签名机，但表示仅用于「一些琐碎事项」，而不像拜登，用它来签署赦免等重要决定。

拜登也曾被报道过在旅途中使用自动签名笔，美国有线新闻网（CNN）2024年的报道称，拜登使用自动签名笔签署一项联邦航空计划的资金延长案。官员当时表示，这么做是为了避免拜登在美西行程期间出现资金中断。

众院共和党人促司法部调查

特朗普认为操作自动签名笔的人是「违法行为」、并多次批评拜登使用自动签名笔，今年6月，他声称拜登团队以自动签名方式推行「激进政策」，并要求司法部与白宫调查拜登任内的「精神状态」。不过，司法部法律顾问办公室过去已明确指出，自动签名笔可合法用于总统签署法案。

上月，众议院共和党人表示，他们认为任何由拜登自动签名笔签署、却「没有适当、相对应、同步且以总统本人同意为可追溯依据的书面批准」的行政行动均属无效，并催促美国司法部展开调查。

拜登否认指控

拜登先前已经否认这类指控，他在今年6月时回应表示：「我在任内所有的决策，包括赦免、行政命令、法案与公告，都是我亲自决定的。任何否定这点的说法都荒谬且不实。」

在任期最后阶段，拜登赦免了多名曾被特朗普针对的人士，包括拜登的儿子、调查特朗普的议员、一名批评特朗普的

将领以及美国顶级新冠疫情专家。



