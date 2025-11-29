Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新加坡1月底起实施「禁载令」 不符入境资格旅客将被拒绝登机

更新时间：09:05 2025-11-29 HKT
发布时间：09:05 2025-11-29 HKT

新加坡移民与关卡局（ICA）宣布，将于2026年1月30日起在樟宜及实里达机场正式实施新的「禁载令」（No-Boarding Directive，NBD），禁止不符合入境要求或被视为不受欢迎的旅客登上飞往新加坡的航班，以加强国门安全，把风险阻截于境外。

移民局上周五（11月28日）发文告指出，当局现时已利用预先取得的旅客资料——包括入境卡、航班舱单及其他数据来源——提前识别高风险旅客，并在他们抵达后加强审查。新制度推行后，相关旅客将在起飞前即被阻止登机，避免抵境后才处理，提升边境管理效率。

新加坡将于明年1月30日起在樟宜及实里达机场正式实施新「禁载令」。
新加坡将于明年1月30日起在樟宜及实里达机场正式实施新「禁载令」。Alamy示意图
根据新制度流程，航空公司须向移民局提交预先旅客名单。
根据新制度流程，航空公司须向移民局提交预先旅客名单。Alamy示意图
新加坡将于明年1月30日起在樟宜及实里达机场正式实施新「禁载令」。Alamy示意图
新加坡将于明年1月30日起在樟宜及实里达机场正式实施新「禁载令」。Alamy示意图

根据新制度流程，航空公司须向移民局提交预先旅客名单，经筛查后，移民局会向航空公司发出禁载令，列明不得登机的人士，包括：
● 被禁止入境或列为不受欢迎的旅客；
● 不符合新加坡入境资格者；
● 未符规定递交签证或入境卡者（如被要求提供）。

收到禁载令后，航空公司必须在办理登机手续时拒绝相关人士登上飞往新加坡的航班。在部分情况下，航空公司亦会被要求进行额外检查，例如核对签证真伪或是否已提交新加坡入境卡等。

若被拒登机的旅客仍希望入境新加坡，需透过移民局指定的反馈渠道提交申请，获准后方可重新安排航班。

为确保制度严格执行，《1959年移民法令》规定，航空公司如未遵守禁载令，即属「无须证明意图」的严格法律责任罪行（Strict Liability Offence），一经定罪，可被处以最高1万新元罚款。若航空公司机长或职员因疏忽或协助，让受禁载者成功登机，最高可面临1万新元罚款、6个月监禁或两者兼施。

移民局表示，已向主要航空公司作出简报，并将持续合作，以确保新制度于2026年顺利落实。

