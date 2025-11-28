非洲猪瘟｜西班牙时隔31年再现病例 对非欧盟国家出口自动暂停

欧盟最大猪肉生产国西班牙周五（28日）证实境内2头病死野猪感染非洲猪瘟病毒，是自1994年以来首见，感染源待查。西班牙所有输往非欧盟地区的猪肉出口自动暂停。此事恐重挫欧盟养猪产业。

西班牙农业部周五证实，巴塞隆拿以北20公里处山区发现2头死亡野猪，经检验发现染上非洲猪瘟（African Swine Fever，ASF）病毒。2头野猪在死亡3至24小时内就被发现，当局得以迅速采取行动。感染源头仍在调查，暂无任何猪场通报病例。

西班牙时隔31年惊现非洲猪瘟病例。路透社

农业部已通知欧盟，并在受影响地区启动紧急应变处置，包括在死猪发现地点周围设置管制区、方圆20公里内积极监测诱捕，限制活体猪运送及敦促养猪场加强安全措施。

欧盟最大猪肉生产国

西班牙农业部资料显示，西班牙是全欧盟最大的猪肉生产国，占了欧盟产量总额约25%，超越德国。而猪肉占西班牙食品出口额的19.3%。加泰隆尼亚地区养猪产业团体呼吁各信任地方与中央农业部门管控处置。

这种病毒对人类无害，但会令猪只死亡，近年一直在欧洲由东至西蔓延。德国成为疫区后，境内规模庞大的养猪产业受到重创，许多海外国家也针对德国猪肉实施禁令。

英国养猪产业公会期刊《猪世界》（Pig World）报导，欧盟猪肉市场恐因西班牙失守而产生巨大影响，因为欧盟各地的猪肉价格下跌多时，西班牙打击尤其惨重。由于供应增加、出口需求疲软，西班牙猪肉价格从今年7月以来已跌30%。尽管西班牙与中国已签署区域化协议，但西班牙猪肉的出口贸易商将承受很大压力，欧盟市场将面临供应过剩，进而对价格造成下滑压力。