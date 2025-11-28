Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本在周边岛屿部署进攻性武器 俄斥损害地区安全稳定 严重威胁邻国

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃批评日本在周边岛屿部署进攻性武器，指出此类军事动作损害地区安全稳定，对邻国构成严重威胁。

扎哈罗娃周四（27日）在俄罗斯外交部例行记者会上，就日本防卫大臣小泉进次郎称在台湾岛以东约110公里的与那国岛部署导弹一事，回答中国新华社记者提问时说，俄方密切关注日本政府推动再军事化进程中的言论和动向，并已多次通过外交渠道向日方发出警告，反对日本以任何借口、任何方式部署美国中程导弹。

小泉表示，在与那国町部署导弹的计划如预期进行中。 X@shinjirokoiz　　
俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃批评日本在周边岛屿部署进攻性武器。路透社
俄方认为，日本首相高市早苗关于可能修改「无核三原则」的言论具有挑衅性。美联社
批评高市早苗「无核三原则」挑衅

扎哈罗娃说，日本在美国指使下，不断将周边岛屿打造成军事据点，大量部署防御性和进攻性武器装备。此类军事动作进一步加剧地区安全紧张局势，对邻国构成严重威胁。她认为，这些岛屿上的居民承受著军事部署带来的冲击，其和平愿望被日本政府忽视。

扎哈罗娃强调，80年前这些岛屿上发生的激烈冲突正是因为当时日本统治者的错误，而现在的日本政府再次选择了侵略性的军国主义道路。

扎哈罗娃还说，日本首相高市早苗关于可能修改「无核三原则」的言论具有挑衅性，「如果他们在这个方向上采取实际行动，必将对全球战略安全保障带来不可逆转的后果」。

