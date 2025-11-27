Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国2高中生被起诉 涉偷拍美韩军事基地及战机

更新时间：16:10 2025-11-27 HKT
发布时间：16:08 2025-11-27 HKT

南韩水原地方检察厅27日透露，已将2名涉嫌在美韩军事设施及国际机场等多处拍摄战机的中国籍高中生逮捕，并以刑法「一般利敌罪」拘留起诉。

检方表示，2人从去年下半年至今年3月以来多次入境南韩，涉嫌拍摄正在起降的战机以及控制塔台等设施，在水原空军基地、平泽乌山空军基地和美军基地（K-6）、清州空军基地共4处美韩军事设施，以及仁川、金浦、济州机场共3座国际机场，拍了数百张相关照片。

他们每次入境后在韩国停留数日，携带装有望远镜头的相机及手机，在上述敏感地点拍摄大量照片。调查还发现，他们在犯案时持有对讲机，可正常开机，但无法搜到波段。

2人于今年3月21日在水原空军基地附近拍摄战机时，被目击的居民报警举报，当场被抓。当时他们还携带对讲机，虽可正常开机，但无法搜到波段。

2名疑犯供称「只是平时有拍飞机照片的兴趣」。警方根据他们的行迹和手机取证结果，认定涉嫌干犯一般利敌罪，上月底将案件移交检方。

