外国游客访美国家公园增缴780元

特朗普政府宣布，从明年起，外国游客前往美国11个最热门国家公园游览，包括大峡谷、黄石公园等，将须支付100美元(约780港元)附加费。同时，非美国居民购买国家公园年票的价格将调涨至250美元(近1950港元)。

负责营运这些知名国家公园的美内政部发表公告称，正对国家公园通行系统进行「数十年来最重大的现代化改革」，推出全新的国家公园门票电子版、新的年票设计、扩大电单车通行权限，并制订「美国优先」的门票定价政策，把美国家庭的利益放在首位。

根据新政策，自明年1月1日起，美国居民的国家公园年票价格仍为80美元，而非居民的年票价格则上涨至250美元。没有年票的非居民除需支付标准门票费外，还需额外支付每人100美元的附加费，才能进入11个游客最多的美国国家公园，包括黄石公园、大峡谷、优胜美地等。

内政部长伯古姆说，这些政策确保纳税人能续享受价格合理的游览服务，同时「国际游客也能为维护和改善我们的公园贡献其应有份额」。

国家公园长期被视为美国旅游瑰宝，根据家公园管理局数据，63个官方指定的国家公园每年接待数亿游客，去年游客接近3.32亿人次。

