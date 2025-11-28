Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰南水灾增至82死 12府逾300万人受灾 航母加入救援

发布时间：11:51 2025-11-28 HKT

泰国南部连日遭遇暴雨引发水灾，已𡭎致最少82人死亡。洪水影响南部12个府，高达100万户家庭和300多万人受灾，其中合艾所在的宋卡府灾情最为严重。而重灾区合艾的暴雨被指是「300年一遇」，军方透过军机和卡车将橡皮艇、医疗物资送至当地，泰国唯一一艘航空母舰也加入救援行动。

泰国政府本周二（25日）宣布宋卡府进入紧急状态，安排运输机及军方车辆向灾区运送物资，并设立捐赠中心接受社会捐款。

宋卡府灾情最为严重，大片地区遭洪水淹没。美联社
救援人员从合艾一家酒店协助一名游客疏散。路透社
直升机协助运送合艾的病人到医院。路透社
向灾民发放1万份粮食

总理府发言人说，洪水应急处理中心向无法撤离的灾区民众发放大约1万份粮食，救援队正在展开清理灾区道路等工作。

南部洪水目前已有渐退迹象，当局持续进行疏散工作。由于电讯网络中断，救援队伍现时依靠卫星网络通讯。

泰国警方表示，正在协助约1000名滞留的外国人，包括马来西亚人和新加坡人，已将他们转送到临时庇护中心。

这场始于上周末的洪水淹没了那空是贪玛叻府、博他仑府、宋卡府、董里府、沙敦府、北大年府和也拉府大片地区。

宋卡府死亡人数由6人激增至55人

许多府的洪水虽然已经消退，但包括北大年府和那空是贪玛叻府在内的一些地区的水位仍然很高。 

政府发言人昂卡萨库尔基亚特在曼谷举行的新闻发布会上表示，宋卡府与洪水相关的死亡人数周四从6人激增至55人，令泰国7个府的总死亡人数至少达到82人。 

灾区水电中断 数千人受困

影片画面显示，合艾的水位下降，但城市各处仍遭受严重破坏。洪水造成严重混乱，数千人受困。许多地区的电力和供水中断，通讯线路也中断。 

公共卫生部称，已设立8家野战医院支援合艾医院，该医院仍无法满载运作。  衞生部表示，周四有20名重症病人被空运至其他地区，并向医护人员和其余病人运送了额外的食物。

 

