DNA鉴定︱98%检测个案「非亲生」 乌干达政府：内心强大先好来

乌干达近年成立不少DNA分析实验室，为市民提供亲子鉴定服务。不过内政部透露，寻求官方鉴定的人当中有95%是男性，而DNA不匹配的结果居然高达98%，发言人无奈表示，做鉴定的市民请确保「你的内心足够强大」，不然可以再考虑一下是否使用服务。

议员9孩5个非亲生

综合外媒报道，因为世界科技进步，DNA鉴定服务的成本不断下降，促使乌干达的男性在面对「孩子长得不像自己」的疑虑时会诉诸科技寻求答案。各大实验室为了招徕客人加大宣传力度，令该国无论是电视广告、交通工具、公共区域都充斥DNA检测资讯，甚至在首都坎帕拉（Kampala）的计程车后窗也贴满传单。

乌干达内政部也开设DNA分析实验室，专门执行法院指定的亲子DNA检测任务。随著检测的个案数字上升，发言人指「其中超过98%的检测结果会表明，这些男性并非他们孩子的亲生父亲。」他表示，很多孩子已经14、15岁，而得悉养育多年的孩子竟然不是亲生的后，不少男性都会情绪崩溃。他补充，最好在孩子还小的时候就进行检测。

检测风潮之所以在乌干达如此盛行，是因为之前有多位名人发现自己不是「名下所有孩子的亲生父亲」。例如有一名议员发现自己的9名孩子中，5名没有血缘关系；坎帕拉大学的校长也发现自己有一个非亲生的孩子。检测结果引致遗产分配、离婚诉讼等纠纷，甚至酿成暴力事件，该国的宗教团体和老年族群则纷纷呼吁停止检测。

主教吁勿仅以血缘定关系

乌干达圣公会大主教史蒂芬‧卡齐姆巴（Stephen Kaziimba）劝喻寻求帮助的人「相信上帝」，只要是在他们家里出生的孩子，就是他们的孩子。

宗教团体表示应该相信上帝的旨意。美联社

巴吉苏族的领袖莫西斯‧库托伊。美联社

巴吉苏族的领袖莫西斯‧库托伊（Moses Kutoi）也指出，男性不应该说出怀疑孩子不是自己之类的话，公开讨论血缘的人应该被长老警告、甚至罚款。他认为根据非洲传统文化，男性可以疏远孩子，但断绝关系是「闻所未闻」的。他更指自己虽然跟其父长得不像，但仍然被选为家族继承人。「对我们来说，孩子无论如何都属于你。」