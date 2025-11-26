俄乌和平计划｜美特使教普京奉承特朗普录音外泄 立场被质疑偏颇亲俄

美俄一份对话录音外泄，美国总统特使魏特科夫（Steve Witkoff）在10月曾教导俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）和俄方高层如何说服特朗普接受乌克兰和平方案，甚至建议俄方盛赞特朗普为「和平之人」（man of peace），以奉承换取利益。

美特使即将跟普京讨论美乌版新方案

《彭博》报道，对话纪录双方代表为魏特科夫及普京外交政策顾问乌沙科夫（Yuri Ushakov），内容被认为是「28点和平计划」的基础。魏特科夫首先向俄方强调俄罗斯「一直都想要达成和平协议」，他本人也对普京怀有「最深切的敬意」（deepest respect）。

他之后建议俄方可以从实现以哈停战方面赞美特朗普，甚至提供说辞「模板」：「你（普京）要说尊重他（特朗普）是一位『和平之人』，并表示你真的很高兴看到停火发生。」他认为只要按照这个策略，俄方很大机会能获得想要的利益。而战术也貌似颇为成功，特朗普不仅在上月表示跟普京的通话「很有成效」，日前更公布支持被批「过份亲俄」的「28点和平计划」。

不过，目前局势似乎又有改变，美乌在日内瓦会面后原先版本或被换成更亲乌的方案，魏特科夫短期内将前往莫斯科跟普京讨论新方案。

特朗普今日稍早接受记者提问时表示没有听过该录音，并称谈判有特定的形式和手段。他强调战争的人力成本造成乌克兰的劣势，表示若乌克兰能达成停战协议将对其国家有利。他透露，俄乌两国如今仅剩少量分歧。