俄乌战争｜乌克兰据报已同意美方主导和平协议　仅余细节待敲定

美国媒体报道，俄乌战事或迎来重大转折。美国有线新闻网（CNN）引述美方官员消息称，乌克兰方面已同意与俄罗斯达成结束战争的和平协议，目前仅剩「微小细节」有待敲定。若消息属实，意味俄乌战争爆发近三年后，和平曙光或首次真正出现。

据报，美国陆军部长德里斯科（Dan Driscoll）近日正在阿拉伯联合酋长国阿布达比与俄罗斯官员会谈，内容涉及特朗普政府提出的新一轮俄乌和平计划。相关协议由美方主导，被视为近期华府推动和平的核心方案。

消息人士向CNN透露：「乌克兰已同意这项和平协议。现在仅有一些微小的技术性细节需要处理，但整体方向已获认可。」官员形容，协议谈判正进入最后阶段。

与此同时，乌克兰总统泽伦斯基则在社交平台X发表具深意的贴文，表示：「在日内瓦会议后，我们看到许多能让和平之路成真的可能性。已有实质成果，但仍有大量工作需完成。」虽未直接承认协议内容，但言论被外界解读为侧面确认谈判正向推进。

外界留意，若乌克兰已正式同意美方方案，接下来的焦点将落在俄罗斯的立场与细节磋商能否顺利完成。分析指，一旦三方在核心问题上达成共识，俄乌战事或将迎来突破性发展，区内与全球局势亦可能出现重大变化。