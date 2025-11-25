全球每10分钟1女性遇害 联合国报告：凶手多是伴侣或家人

今天（25日）是「国际消除对女性暴力日」（International Day for the Elimination of Violence Against Women），联合国的报告显示，2024年全球平均每10分钟就有一名女性死于亲密伴侣或家庭成员之手，这意味对许多女性而言，家里反而成为最危险的地方。

为配合「国际消除对女性暴力日」，联合国毒品与犯罪办公室与联合国妇女署发表报告指出，去年约有5万名成年和未成年女性遭亲密伴侣或家人杀害。

危地马拉妇女悼念被杀的受害人。法新社

危地马拉妇女以烛光悼念死于暴力的女受害人。法新社

60%命丧伴侣或亲人之手

报告指，全球遭杀害的女性中有60%命丧伴侣或亲人之手，包括父亲、叔伯、母亲和兄弟等。相较之下，仅11%的男性谋杀死者是被亲近的人所害。

报告称，这5万名女性受害者的数字来自117个国家，相当于每天有137名女性遇害，平均每10分钟就有1人被杀。

这个总数略低于2023年的数字，但这并不代表实际人数下降，主因是各国资料可得性有所差异。

家里成最危险地方

研究指出，杀害女性现象持续不断，每年夺走成千上万条成年和未成年女性性命，且毫无改善迹象，对她们来说，「家里仍然是发生谋杀风险最高的场所」。

相关案例全球每个地区都有，但报告指出，以区域来看，非洲再次成为女性受害人数最多的地区，去年约有2.2万女性遭亲近者杀害。

科技发展催生其他型态暴力

报告并指出，科技发展不仅令某些针对成年和未成年女性的暴力行为恶化，也催生其他型态的暴力，例如非经双方同意的影像分享、肉搜及深伪影像。

联合国妇女署政策司司长亨德里克斯（Sarah Hendricks）指出：「杀害女性并非孤立事件，它们通常是一连串暴力的终点。」这些暴力往往始于控制行为、威胁与骚扰，如今更蔓延至网路空间。

亨德里克斯呼吁各国必须落实法律，正视暴力如何在线上与线下交织，并在悲剧发生前就追究施暴者的责任。