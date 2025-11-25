缅甸国民临时保护身分 特朗普政府宣布将终止 料影响4000人

美国总统特朗普的政府周一宣布，将终止对缅甸国民免于被美国驱逐出境的临时保护身份。此举影响约4000名来自缅甸的国民，他们先前一直根据「临时保护身分」（Temporary Protected Status，TPS）在美国居留。

「临时保护身分」赋予持有者免于驱逐出境，并允许他们在美国工作。 而「临时保护身分」授予那些因战争、自然灾害或其他特殊情况而被认为如果返回原居国将面临危险的人士。

相关新闻：

中国男子ICE拘留中心身亡 胞兄控政府拒公开资料提告求真相

作为其全面打击非法移民政策的一部分，特朗普已取消多国公民的临时保护身份。美联社

缅甸宣布将于12月开始举行大选。美联社

美国指缅甸的治理和稳定状况已有所改善。路透社

指缅甸公民可安全返国

「临时保护身分」是在2021年缅甸发生军事政变后授予缅甸国民的。美国国土安全部长诺姆表示，取消「临时保护身分」的决定，是在对缅甸局势进行评估后作出的。

诺姆表示，缅甸仍面临「人道挑战，部分原因是持续的军事行动打击武装组织」；但她补充说：「国家和地方层级的治理和稳定状况有所改善，缅甸公民可以安全返回家园，因此我们决定终止他们的临时保护身份。」

诺姆指出，缅甸已于7月解除紧急状态，并宣布将于12月开始举行「自由公正的选举」。

国务院仍建议美公民勿到缅甸

但美国国务院目前仍建议美国公民不要前往缅甸，理由是「武装冲突、可能发生内乱」以及「非法拘留」。

作为其全面打击非法移民政策的一部分，特朗普已取消来自阿富汗、喀麦隆、海地、洪都拉斯、尼泊尔、尼加拉瓜、叙利亚、南苏丹和委内瑞拉国民的「临时保护身分」。

特朗普上周五宣布，他将取消索马里公民的「临时保护身分」。

人权观察：取消理由荒谬

特朗普政府此举招致了人权观察等非政府组织的强烈批评。人权观察亚洲倡导主任西夫顿在一份声明中说：「国土安全部在取消缅甸公民临时保护身份问题上的言论如此荒谬，很难想像有人会相信。」

该组织指出，缅甸已解除的紧急状态令，据报已立即被新的紧急状态和戒严令所取代，该紧急状态和戒严令覆盖了9个邦和地区的数十个乡镇。

联合国人权事务高级专员图尔克表示，在当前情况下，缅甸举行自由公正的选举「令人难以置信」。