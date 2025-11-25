Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本流感爆发创十年最快 惊现新变种「K亚分支」 传播力或更强

即时国际
更新时间：08:49 2025-11-25 HKT
发布时间：08:49 2025-11-25 HKT

日本本月流感疫情急速升温，官方确认当地出现甲型H3流感病毒的新变种「K亚分支」，专家警告传播力或较以往更强，呼吁民众提高警觉并及早接种流感疫苗。

「K亚分支」或已在社区广泛传播

日本厚生劳动省最新数据显示，本月10至16日一周，全国录得逾14万宗流感病例，平均每间指定医疗机构37.73名患者，首次在11月中旬已突破流行警报级别（30宗），较去年提前五周达到警戒水平，创近十年最快纪录。47个都道府县中，有24个已超过警报线，疫情迅速扩散。

日本本月流感疫情急速升温，官方确认当地出现甲型H3流感病毒的新变种「K亚分支」，专家警告传播力或较以往更强，呼吁民众提高警觉并及早接种流感疫苗。路透社
研究机构的病毒基因分析亦令人关注。日本国立健康危机管理研究所检视9月以来患者样本，发现13个样本中有12个属于H3病毒的新变异株「K亚分支」，显示该新变种或已在社区广泛传播。路透社
英国亦提早约一个月踏入流感季 

研究机构的病毒基因分析亦令人关注。日本国立健康危机管理研究所检视9月以来患者样本，发现13个样本中有12个属于H3病毒的新变异株「K亚分支」，显示该新变种或已在社区广泛传播。

流感风险不止于日本。美国传染病学者指出，「K亚分支」已导致日本提前爆发流感大流行，英国亦较往年提早约一个月踏入流感季。他们忧虑美国正出现相同趋势，病例上升恐难避免。

不过，医疗界普遍认为，现行流感疫苗仍对该变异株具防护力。中国与日本专家均强调，今年的疫苗仍然有效，可大幅降低感染比例并防止重症，呼吁市民趁早接种，以免疫情进一步扩大。

随着季节转冷，医护提醒民众保持良好卫生习惯、勤洗手、适时戴口罩。如出现发烧、肌肉痛、咽喉痛等症状，应及早求医。日本当局预料，未来数周疫情可能持续升温，呼吁相关机构做好监测与医疗准备。

