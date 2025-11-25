济州汉拏山疑中国游客随地便溺  韩网民崩溃公审

南韩济州近日再度掀起对不文明旅客的强烈批评。一名当地登山客声称，日前在济州岛汉拏山国立公园目睹，一名疑似中国籍的女子指示年幼孩子在登山步道旁脱裤排便，事后未作清理便离去，行径引起南韩网民哗然。

事件首先由《朝鲜日报》报道，该名登山客在汉拏山国立公园官网的举报留言板发文，题为「在汉拏山随便拉屎、大声喧哗的中国人，要如何处置？」并附上两张现场照片。

发文者指，他于9月30日重游汉拏山城板岳步道，发现外国游客明显增多，但中国籍游客的行为最令他困扰。他其后在白鹿潭至杜鹃花避难所一带，看见疑似中国籍女子抱著一名约六、七岁的孩童于花圃旁蹲地排便，擦拭后便迳自离开，粪便留于原处。

发文者批评，国立公园属国家珍贵资产，理应好好保护，「必须要有人严正告知，若做出扰民行为，将会受到处罚。」

翻查报道，《中央日报》、《韩联社》过往均曾报道过类似事件，包括今年10月有疑似中国籍旅客于济州龙头海岸替年幼孩子于海边地面排便，并将用过的纸巾直接抛入海中；亦曾有人在济州岛乘坐巴士时抽烟，被司机制止后仍将烟头扔出车窗。

更夸张的一宗发生于本月10日。《JTBC事件班长》报道，一对疑似中国籍男女竟在首尔景福宫神武门外围石墙旁的草丛间公开排泄，被现场民众拍下。据《每日经济》统计，近期南韩已记录至少四宗类似的「随地便溺」旅客争议，涉事者均被指为疑似中国籍游客。

随着旅游复常，南韩舆论要求政府加强对外籍旅客的告示及管理，并呼吁旅客遵守当地公德与国立公园规范，以免破坏环境和影响南韩民众观感。

根据当地政府旅游网页介绍，汉拏山耸立于济州岛中央，海拔高1950公尺，是济州岛最具代表性的名山，以「云汉可拏引也」(山高到可以抓住银河)而得名「汉拏山」，又因自古传说有神仙在此居住，被称为「瀛州山」(传说中的东海仙山)，与金刚山、智异山并称为韩国的三神山。汉拏山分布著各种多样化的植物，是极具学术研究价值的动植物宝库，1966年10月被指定为天然纪念物。此外，以地质年龄来算，济州岛属于新生代第4纪的火山岛，至2万5千年前仍有火山活动，而汉拏山周围分布著386座寄生火山岳，形成独特的风景。1970年3月，汉拏山被指定为国立公园。